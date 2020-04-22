Danh sách 10 diễn viên có diễn xuất kém nhất làng giải trí Hoa ngữ, nhiều gương mặt gây bất ngờ

Sao quốc tế 22/04/2020 06:31

Cộng đồng mạng khá bất ngờ khi vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều nằm trong danh sách này.

Mới đây, trang QQ đăng tải bài viết về 10 ngôi sao Hoa ngữ có diễn xuất kém nhất theo đánh giá của truyền thông nước ngoài. Điều đáng nói, vợ chồng Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby đều nằm trong danh sách này.

Âu Dương Na Na

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Có tài trong lĩnh vực âm nhạc nhưng Âu Dương Na Na không được đánh giá cao về diễn xuất

Mặc dù mới 18 tuổi nhưng Âu Dương Na Na đã nổi tiếng khắp Cbiz với nhan sắc và tài năng âm nhạc của mình. Vậy nhưng khi lấn sân sang diễn xuất, Âu Dương Na Na không được đánh giá cao dù cô có cơ duyên hợp tác với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Thành Long, Bành Vu Yến, Lưu Đức Hoa, La Chí Tường…

Đường Yên

Trong sự nghiệp của mình, Đường Yên đã từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn. Vậy nhưng khả năng diễn xuất của cô luôn gây tranh cãi. Trong danh sách những diễn viên Hoa ngữ có diễn xuất dở nhất lần này, Đường Yên đứng vị trí thứ 2.

Dương Mịch

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Có nhiều tác phẩm để đời nhưng diễn xuất của Dương Mịch vẫn không được đánh giá cao

Cũng giống Đường Yên, Dương Mịch khá thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của người đẹp họ Dương lại không được đánh giá cao. Cô đứng thứ ba trong bảng danh sách này.

Angela Baby

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Angela Baby luôn có tên trong danh sách những diễn viên có diễn xuất tệ nhất Hoa ngữ

Không quá ngạc nhiên khi Angela Baby có tên trong danh sách những diễn viên Hoa ngữ có diễn xuất kém nhất lần này. Mặc dù được có được nhiều kịch bản hay và được hợp tác với nhiều diễn viên thực lực nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn bị khán giả la ó vì diễn xuất quá tệ.

Huỳnh Hiểu Minh

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Những năm gần đây sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh gặp nhiều khó khăn

Từng được đánh giá là nam diễn viên thực lực nhưng những năm gần đây các bộ phim Huỳnh Hiểu Minh tham gia đều không được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng nam diễn viên họ Huỳnh không biết chọn kịch bản khiến tên tuổi của mình ngày càng tuột dốc.

Lộc Hàm

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Lộc Hàm đứng thứ 6 trong bảng danh sách này

Điển trai, hát hay, nhảy đẹp nhưng Lộc Hàm lại không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Anh thường bị khán giả la ó vì diễn không tới trong những bộ phim mình tham gia.

Ngô Diệc Phàm

Nổi tiếng nhờ ca hát, Ngô Diệc Phàm được mời tham gia nhiều bộ phim. Vậy nhưng anh lại bị khán giả chỉ trích vì diễn xuất quá tệ.

Cao Viên Viên

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Dù tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng Cao Viên Viên vẫn không ghi dấu ấn trong lòng khán giả

Bà xã Triệu Hựu Đình nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào và là gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm đại diện thương hiệu. Vậy nhưng Cao Viên Viên cũng không được người hâm mộ đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Lưu Diệc Phi

Được fan hâm mộ gọi là “thần tiên tỷ tỷ” vì sở hữu nhan sắc hơn người nhưng nhiều năm qua Lưu Diệc Phi chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất.

Tống Thiến

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Tống Thiến đang cố gắng tìm kiếm cho mình một vai diễn phù hợp

Tống Thiến cũng là một diễn viên tay ngang. Mặc dù được tham gia nhiều bộ phim truyền hình đình đám nhưng cô vẫn chưa thể ghi dấu ấn riêng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô đứng thứ 10 trong bảng danh sách này.

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Từ khóa:   Dương Mịch Huỳnh Hiểu Minh Đường Yên

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