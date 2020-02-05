Sau Huỳnh Hiểu Minh, đến lượt vợ chồng Tôn Lệ bị netizen 'ném đá' vì quyên góp quá ít cho Vũ Hán

Sao quốc tế 05/02/2020 16:02

Mới đây, vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu đã bị cộng đồng mạng xứ Trung "ném đá" vì quyên góp số tiền ít ỏi cho Vũ Hán.

Dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân Trung Quốc lẫn thế giới. Đứng trước tình hình đó, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ đã chung tay quyên góp tiền bạc và hiện vật giúp đỡ thành phố Vũ Hán, trung tâm của dịch bệnh này.

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Rất nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đã quyên góp ủng hộ tiền bạc và hiện vật giúp Vũ Hán vượt qua khó khăn

Nhiều nghệ sĩ đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng động mạng vì quyên góp số tiền lớn cho vùng dịch như: Vợ chồng Trương Đình – Lâm Thoại Dương, nữ ca sĩ Hàn Hồng, Chu Nhất Long… Đặc biệt là Phạm Băng Băng, mặc dù chưa thể hoạt động nghệ thuật trở lại nhưng nữ diễn viên họ Phạm vẫn quyên góp hơn 2.3 tỉ đồng cho Vũ Hán.

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Dù phải đóng thuế với số tiền khổng lồ và đang tìm đường quay trở lại showbiz nhưng Phạm Băng Băng vẫn quyên góp hơn 2 tỉ đồng cho Vũ Hán

Bên cạnh những tấm lòng cao cả này, không ít người nổi tiếng bị cộng đồng mạng chỉ trích vì quá keo kiệt. Trước đó, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby phải hứng gạch đá từ dư luận vì chỉ quyên góp 20 vạn tệ (khoảng gần 700 triệu đồng). Sau khi bị chỉ trích, cặp đôi nổi tiếng đã quyên góp thêm 80 vạn tệ nữa cho Vũ Hán. Tổng cộng số tiền vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh quyên góp là 100 vạn tệ (khoảng 3.4 tỉ đồng).

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Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby mới đầu chỉ quyên góp 20 vạn tệ nhưng sau khi bị chỉ trích, cả hai đã ủng hộ thêm 80 vạn tệ nữa
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Dù thu nhập rất cao nhưng vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu lại chỉ quyên góp 30 vạn tệ cho Vũ Hán

Ngày hôm nay, đến lượt vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu bị netizen "ném đá" vì chỉ bỏ ra 30 vạn tệ (khoảng 1 tỉ đồng) ủng hộ cho người dân vùng dịch. Phải nói thêm rằng thu nhập của vợ chồng Đặng Siêu rất cao. Chỉ cần đóng một tập phim thù lao mà Tôn Lệ nhận được đã là 80 vạn tệ. Nhiều người cho rằng Tôn Lệ chỉ cần tiết kiệm một chút trong việc mua sắm là có thể giúp đỡ cho rất nhiều người dân vùng dịch.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Phạm Băng Băng virus Corona

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