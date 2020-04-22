Những cô dâu cổ trang đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Sao quốc tế 22/04/2020 06:01

Trong trang phục cổ trang, nữ diễn viên Dương Tử, Phạm Băng Băng, Dương Mịch… đều là những cô dâu xinh đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Phim cổ trang Hoa ngữ là thể loại phim được khán giả đặc biệt yêu mến. Rất nhiều ngôi sao hàng đầu Cbiz đều thành danh nhờ dòng phim này. Trong trang phục cổ trang, những người đẹp hàng đầu Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba… đều vô cùng xinh đẹp khi khoác lên người bộ đồ tân nương.

Phạm Băng Băng

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Tạo hình tân nương của Phạm Băng Băng trong bộ phim 'Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết'

Ngoài những thị phi, nữ diễn viên Phạm Băng Băng còn nổi tiếng bởi nhan sắc hơn người của mình. Hình ảnh tân nương Thiết Tâm Lan của nữ diễn viên họ Phạm trong “Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết” được đánh giá là một trong những tạo hình cổ trang thành công nhất của Phạm Băng Băng.

Dương Mịch

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Nhan sắc Dương Mịch trong bộ phim cổ trang nổi tiếng 'Cung Tỏa Tâm Ngọc'
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Tạo hình của Dương Mịch trong phim truyền hình 'Phù Dao Hoàng Hậu' nhận được nhiều lời khen từ fan hâm mộ

Không chỉ nổi tiếng với dòng phim hiện đại, Dương Mịch còn ghi dấu ấn với rất nhiều bộ phim truyền hình cổ trang. Khi khoác lên người trang phục tân nương, nhan sắc nữ diễn viên họ Dương vô cùng tuyệt mỹ.

Bành Tiểu Nhiễm

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Dung nhan 'nàng Tiểu Phong' của Bành Tiểu Nhiễm trong 'Đông Cung'

Chỉ với nhân vật Tiểu Phong trong “Đông Cung”, sự nghiệp của nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm đã bước sang một trang mới. Vai diễn này của Bành Tiểu Nhiễm đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Tạo hình của cô trong bộ phim này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba

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Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp với tạo hình tân nương trong 'Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa'
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Mới đây mỹ nhân Tân Cương lại gây ấn tượng với tạo hình tân nương trong 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư'

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát. Bất kể trong tạo hình hiện đại hay cổ trang, mỹ nhân Tân Cương đều khoe trọn nhan sắc tuyệt mỹ của mình.

Triệu Lệ Dĩnh

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Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất sắc khi hóa thân thành cô dâu trong 'Thục Sơn Chiến Kỷ'
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Hôn phục cầu kỳ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Minh Lan Truyện'

Thành danh với nhiều vai diễn cổ trang, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng gây ấn tượng với khán giả bởi những tạo hình tân nương của mình.

Dương Tử

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Dù trong bộ trang phục nào, nữ diễn viên Dương Tử cũng vô cùng xinh đẹp

Những năm gần đây sự nghiệp của nữ diễn viên Dương Tử lên như diều gặp gió. Trong những thành công ấy, không thể không kể đến diễn xuất và tạo hình của Dương Tử trong bộ phim truyền hình cổ trang “Hương Mật Tựa Khói Sương”. Với vai Cẩm Mịch, Dương Tử đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đồng thời chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ.

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Chưa công khai hẹn hò nhưng tình trẻ lại đi ghen với quá khứ của Dương Mịch

Dù nhiều lần bị truyền thông bắt quả tang hẹn hò, nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Phạm Băng Băng

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