Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong ‘Hữu Phỉ’ bị netizen chê giống đồ ‘cái bang’

Sao quốc tế 16/03/2020 17:29

Sau thời gian dài nghỉ quay vì dịch Covid-19, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim ‘Hữu Phỉ’ đã quay trở lại làm việc.

Giống như nhiều bộ phim truyền hình khác được quay vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đoàn phim “Hữu Phỉ” cũng phải tạm nghỉ một thời gian. Mới đây một vài hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ cho thấy nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim đã bắt đầu làm việc trở lại.

dien vien trieu le dinh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim 'Hữu Phỉ' đã quay trở lại với công việc sau thời gian tạm nghỉ vì dịch bệnh

Đặc biệt, tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim này cũng vô tình được tiết lộ. Vậy nhưng nhiều người cho rằng trang phục và tạo hình lần này không đẹp, không lột tả được nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí có nhiều ý kiến còn cho rằng trang phục của bã xã Phùng Thiệu Phong giống đồ “cái bang”.

dien vien trieu le dinh 2
Tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh vô tình được đăng tải trên mạng...
dien vien trieu le dinh 3
... được cho là giống đồ 'cái bang'
dien vien trieu le dinh 5
Fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh khá thất vọng với tạo hình này của thần tượng
dien vien trieu le dinh 7
Nhiều người nhận xét tạo hình này không lột tả được nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh

“Hữu Phỉ” là bộ phim truyền hình cổ trang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều “mọt phim” Hoa ngữ. Bộ phim không chỉ đánh dấu sự quay trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian dài nghỉ sinh con mà còn được đánh giá sẽ tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Sự kết hợp này khiến “Hữu Phỉ” được đông đảo công chúng kỳ vọng sẽ trở thành “bom tấn” cổ trang trong thời gian tới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

Hiện tại nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có một sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ cô từng bị người yêu phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Hữu Phỉ bà xã Phùng Thiệu Phong

TIN LIÊN QUAN

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

Vì sao ‘Bác Quân Nhất Tiêu’ chỉ ‘xé’ Dương Tử mà không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh?

Vì sao ‘Bác Quân Nhất Tiêu’ chỉ ‘xé’ Dương Tử mà không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh?

Tiêu Chiến trở thành nạn nhân khi fan Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tranh giành phiên vị

Tiêu Chiến trở thành nạn nhân khi fan Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tranh giành phiên vị

Giàu có là thế nhưng vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà cho bố mẹ?

Giàu có là thế nhưng vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà cho bố mẹ?

Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’

Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’

Dù đã lập gia đình nhưng Trần Hiểu vẫn luôn yêu Triệu Lệ Dĩnh?

Dù đã lập gia đình nhưng Trần Hiểu vẫn luôn yêu Triệu Lệ Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý