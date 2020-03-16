Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong ‘Hữu Phỉ’ bị netizen chê giống đồ ‘cái bang’

Sau thời gian dài nghỉ quay vì dịch Covid-19, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim ‘Hữu Phỉ’ đã quay trở lại làm việc.

Giống như nhiều bộ phim truyền hình khác được quay vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đoàn phim “Hữu Phỉ” cũng phải tạm nghỉ một thời gian. Mới đây một vài hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ cho thấy nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim đã bắt đầu làm việc trở lại.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim 'Hữu Phỉ' đã quay trở lại với công việc sau thời gian tạm nghỉ vì dịch bệnh

Đặc biệt, tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim này cũng vô tình được tiết lộ. Vậy nhưng nhiều người cho rằng trang phục và tạo hình lần này không đẹp, không lột tả được nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí có nhiều ý kiến còn cho rằng trang phục của bã xã Phùng Thiệu Phong giống đồ “cái bang”.

Tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh vô tình được đăng tải trên mạng...

... được cho là giống đồ 'cái bang'

Fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh khá thất vọng với tạo hình này của thần tượng

Nhiều người nhận xét tạo hình này không lột tả được nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh

“Hữu Phỉ” là bộ phim truyền hình cổ trang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều “mọt phim” Hoa ngữ. Bộ phim không chỉ đánh dấu sự quay trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian dài nghỉ sinh con mà còn được đánh giá sẽ tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Sự kết hợp này khiến “Hữu Phỉ” được đông đảo công chúng kỳ vọng sẽ trở thành “bom tấn” cổ trang trong thời gian tới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh Hiện tại nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có một sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ cô từng bị người yêu phản bội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-moi-cua-trieu-le-dinh-trong-huu-phi-bi-netizen-che-giong-do-cai-bang-353887.html