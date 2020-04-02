Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Sao quốc tế 02/04/2020 06:21

Trái ngược với dự đoán của nhiều người, sau khi sinh con nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp.

Trong giới giải trí Hoa ngữ đầy thị phi, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ không được đánh giá cao vì không được đào tạo bài bản. Không chỉ vậy, cô thường bị antifan chế giễu do xuất thân nông thôn của mình. Bỏ ngoài tai mọi thị phi, nữ diễn viên họ Triệu dần dần chứng minh năng lực của mình qua các bộ phim truyền hình có rating cao ngất ngưởng như: “Hoa Thiên Cốt”, “Tru Tiên”, “Sở Kiều Truyện”…

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh kết hôn và sinh con khi đang trên đỉnh sự nghiệp

Khi sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Sau đó không lâu nữ diễn viên họ Triệu hạ sinh con trai đầu lòng cho ông xã. Với nhiều người, sau khi lập gia đình và sinh con thì sự nghiệp của họ thường tuột dốc nhưng có vẻ điều này không xảy ra với Triệu Lệ Dĩnh.

Năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng Dior. Vào thời điểm đó có nhiều ý kiến cho rằng tên tuổi của nữ diễn viên họ Triệu không đủ mạnh để làm đại ngôn cho một thương hiệu lớn như Dior. Vậy nhưng những con số đã chứng minh tất cả. Sau khi Dior kí hợp đồng với Triệu Lệ Dĩnh, doanh số bán hàng của nhãn hàng này tăng 17.8%, lợi nhuận cũng tăng 58%. Chính vì vậy sau ngay sau khi hợp đồng 4 năm kết thúc, Dior vẫn tiếp tục hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh dù cô đã lập gia đình và sinh con.

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Vậy nhưng sau khi hoàn thành thiên chức của người phụ nữ, Triệu Lệ Dĩnh đã có màn quay trở lại đầy ấn tượng

Sau khi thành công với “Hoa Thiên Cốt”, Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được hợp đồng từ thương hiệu nổi tiếng thế giới Longines. Từ đó đến nay hai bên hợp tác khá vui vẻ. Ngoài hai thương hiệu nổi tiếng này, Triệu Lệ Dĩnh còn nhận được hợp đồng đại ngôn của 6 nhãn hàng khác.

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Nữ diễn viên họ Triệu sẽ có nhiều tác phẩm trình làng trong thời gian sắp tới

Ngoài các hợp đồng quảng cáo, nữ diễn viên họ Triệu còn được mời tham gia rất nhiều phim truyền hình. Nhiều người dự đoán, thời gian tới sẽ là sự trở lại đầy mạnh mẽ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Hoa Thiên Cốt Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh

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