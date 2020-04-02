Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Trong giới giải trí Hoa ngữ đầy thị phi, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ không được đánh giá cao vì không được đào tạo bài bản. Không chỉ vậy, cô thường bị antifan chế giễu do xuất thân nông thôn của mình. Bỏ ngoài tai mọi thị phi, nữ diễn viên họ Triệu dần dần chứng minh năng lực của mình qua các bộ phim truyền hình có rating cao ngất ngưởng như: “Hoa Thiên Cốt”, “Tru Tiên”, “Sở Kiều Truyện”…

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh kết hôn và sinh con khi đang trên đỉnh sự nghiệp

Khi sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Sau đó không lâu nữ diễn viên họ Triệu hạ sinh con trai đầu lòng cho ông xã. Với nhiều người, sau khi lập gia đình và sinh con thì sự nghiệp của họ thường tuột dốc nhưng có vẻ điều này không xảy ra với Triệu Lệ Dĩnh.