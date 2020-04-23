Dương Mịch khoe thân hình gợi cảm khiến fan 'phát cuồng'

Dương Mịch là một diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Hiện nay dù đã hơn 30 tuổi và từng sinh con nhưng người đẹp họ Dương vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng chuẩn nhất của showbiz Hoa ngữ.
Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Thời gian qua, mối quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân luôn nằm trong tầm ngắm của truyền thông Hoa ngữ nhưng cặp đôi chưa một lần thừa nhận. Fan hâm mộ của Dương Mịch luôn mong muốn cô tìm được bờ vai vững chắc sau khi chia tay Lưu Khải Uy.