Dương Mịch khoe thân hình gợi cảm khiến fan 'phát cuồng'

Sao quốc tế 23/04/2020 19:34

Nữ diễn viên Dương Mịch vừa đăng tải bộ ảnh gợi cảm và nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Dương Mịch là một diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Hiện nay dù đã hơn 30 tuổi và từng sinh con nhưng người đẹp họ Dương vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng chuẩn nhất của showbiz Hoa ngữ.

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Nữ diễn viên Dương Mịch sinh năm 1986 tại Bắc Kinh, cô tham gia làng giải trí khá sớm
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Dương Mịch nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình như: 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3', 'Cung Tỏa Tâm Ngọc', 'Cổ Kiếm Kỳ Đàm', 'Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa'
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Không chỉ thành công với nghề diễn, Dương Mịch còn khá 'mát tay' trong chuyện kinh doanh
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Hiện tại Dương Mịch là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ
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Sự nghiệp khá thuận lợi nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên họ Dương gặp nhiều trắc trở
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Dương Mịch từng vướng tin đồn tình ái với rất nhiều bạn diễn nam
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Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy
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Vậy nhưng cuộc hôn nhân của cô lại kết thúc nhanh chóng dù Dương Mịch đã sinh con cho chồng cũ
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Mặc dù đã từng sinh con nhưng nữ diễn viên họ Dương vẫn giữ được vóc dáng thon thả khiến nhiều người phải ghen tị

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Thời gian qua, mối quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân luôn nằm trong tầm ngắm của truyền thông Hoa ngữ nhưng cặp đôi chưa một lần thừa nhận. Fan hâm mộ của Dương Mịch luôn mong muốn cô tìm được bờ vai vững chắc sau khi chia tay Lưu Khải Uy.

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Thông tin đại fan của Triệu Lệ Dĩnh công khai xin lỗi nữ diễn viên Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung nhiều giờ qua.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Ngụy Đại Huân

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