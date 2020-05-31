Netizen lại đổ gục vì tạo hình cổ trang quá đẹp của Angela Baby

Vì mang trong người dòng máu lai nên nhiều người cho rằng nhan sắc của Angela Baby rực rỡ nhất trong các trang phục hiện đại. Vậy nhưng mỗi lần mặc đồ cổ trang, bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Angela Baby từng gây chú ý bởi nhan sắc kiều diễm của mình trong những vai diễn cổ trang trước đây. Và mới đây nhất cô lại chiếm trọn tình yêu của khán giả khi hóa thân thành thiếu nữ đời Đường. Nhan sắc của Angela Baby nhận được cơn mưa lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Những tạo hình cổ trang của Angela Baby đều nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh vốn sở hữu nhan sắc vạn người mê. Có lẽ cũng chính vì quá xuất chúng nên không ít lần Angela Baby vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Để chứng minh nhan sắc của mình là tự nhiên, Angela Baby từng không ngần ngại đến bệnh viện giám định. Vậy nhưng nhiều năm qua, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vẫn luôn bủa vây cô.

Dù vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng phải khẳng định rằng Angela Baby quá xinh đẹp

Đứng trước những tranh cãi về nhan sắc cũng như tin đồn hôn nhân trục trặc, sự nghiệp của Angela Baby vẫn có sự thăng tiến đáng ngưỡng mộ trong vài năm trở lại đây. Cô trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ và luôn được truyền thông đặc biệt ưu ái.