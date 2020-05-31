Netizen lại đổ gục vì tạo hình cổ trang quá đẹp của Angela Baby

Sao quốc tế 31/05/2020 06:51

Luôn được đánh giá là mỹ nhân sở hữu nét đẹp hiện đại nhưng khi khoác lên người trang phục cổ trang, Angela Baby vẫn khiến người xem đổ gục.

Vì mang trong người dòng máu lai nên nhiều người cho rằng nhan sắc của Angela Baby rực rỡ nhất trong các trang phục hiện đại. Vậy nhưng mỗi lần mặc đồ cổ trang, bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

angela baby 1angela baby 2

angela baby 3
Angela Baby vô cùng xinh đẹp khi hóa thân vào thiếu nữ đời Đường

Angela Baby từng gây chú ý bởi nhan sắc kiều diễm của mình trong những vai diễn cổ trang trước đây. Và mới đây nhất cô lại chiếm trọn tình yêu của khán giả khi hóa thân thành thiếu nữ đời Đường. Nhan sắc của Angela Baby nhận được cơn mưa lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

angela baby 4angela baby 5

angela baby 6
Những tạo hình cổ trang của Angela Baby đều nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh vốn sở hữu nhan sắc vạn người mê. Có lẽ cũng chính vì quá xuất chúng nên không ít lần Angela Baby vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Để chứng minh nhan sắc của mình là tự nhiên, Angela Baby từng không ngần ngại đến bệnh viện giám định. Vậy nhưng nhiều năm qua, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vẫn luôn bủa vây cô.

angela baby 7angela baby 8angela baby 9

angela baby 10
Dù vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng phải khẳng định rằng Angela Baby quá xinh đẹp

Đứng trước những tranh cãi về nhan sắc cũng như tin đồn hôn nhân trục trặc, sự nghiệp của Angela Baby vẫn có sự thăng tiến đáng ngưỡng mộ trong vài năm trở lại đây. Cô trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ và luôn được truyền thông đặc biệt ưu ái.

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Mới đây Angela Baby đã có những chia sẻ mới nhất về cuộc sống hiện tại cũng như hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby phẫu thuật thẩm mỹ

TIN LIÊN QUAN

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby từng được hai người đàn ông họ Huỳnh khác nâng đỡ

Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?

Không còn lớp trang điểm, Angela Baby và Địch Lệ Nhiệt Ba ai 'xuống sắc' hơn?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 55 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 57 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 14 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục