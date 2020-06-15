Hơn một năm sau bê bối ngoại tình chấn động của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An, cuộc sống của các nhân vật chính dần trở lại bình thường. Hứa Chí An nhận được sự tha thứ của Trịnh Tú Văn và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Mới đây nam ca sĩ họ Hứa đã có những động thái cho thấy anh đang chuẩn bị quay trở lại showbiz.

Sau bê bối ngoại tình, sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An bị 'đóng băng'

Trong khi đó, bạn trai cũ của Huỳnh Tâm Dĩnh là Mã Quốc Minh mới đây cũng công khai chuyện hẹn hò với Thang Lạc Văn. Fan hâm mộ mừng thay cho Mã Quốc Minh vì bạn gái mới của anh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, gia đình bề thế và đặc biệt không vướng tai tiếng gì trong giới showbiz.