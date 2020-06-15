Ngay sau khi Mã Quốc Minh thừa nhận hẹn hò với Thang Lạc Văn, á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh bị truyền thông phát hiện đang qua lại với người tình bí mật.
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Hơn một năm sau bê bối ngoại tình chấn động của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An, cuộc sống của các nhân vật chính dần trở lại bình thường. Hứa Chí An nhận được sự tha thứ của Trịnh Tú Văn và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Mới đây nam ca sĩ họ Hứa đã có những động thái cho thấy anh đang chuẩn bị quay trở lại showbiz.
Trong khi đó, bạn trai cũ của Huỳnh Tâm Dĩnh là Mã Quốc Minh mới đây cũng công khai chuyện hẹn hò với Thang Lạc Văn. Fan hâm mộ mừng thay cho Mã Quốc Minh vì bạn gái mới của anh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, gia đình bề thế và đặc biệt không vướng tai tiếng gì trong giới showbiz.
Giữa lúc Mã Quốc Minh và Hứa Chí An đều có những động thái mới, cộng đồng mạng dồn mọi chú ý vào Huỳnh Tâm Dĩnh. Sau bê bối ngoại tình, nàng á hậu bị tẩy chay toàn diện. Những bộ phim có sự góp mặt của cô đều bị TVB cắt bỏ. Giữa tâm bão, á hậu họ Huỳnh phải sang Mỹ một thời gian để tránh dư luận. Khi trở về Hong Kong, cô tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông.
Ngay sau khi Mã Quốc Minh công khai thừa nhận đang hẹn hò Thang Lạc Văn, truyền thông Hong Kong phát hiện Huỳnh Tâm Dĩnh đã có bạn trai mới. Theo đó, Huỳnh Tâm Dĩnh và bạn trai tin đồn bị phát hiện cùng nhau đưa chó đi phẫu thuật. Sau đó, người đàn ông bí mật này còn về nhà của Huỳnh Tâm Dĩnh. Đặc biệt, Huỳnh Tâm Dĩnh và bạn trai tin đồn cùng nuôi một loại chó. Chính điều này khiến cộng đồng mạng đồn đoán cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn.
Hiện tại phía Huỳnh Tâm Dĩnh chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn lần này.