Giữa lùm xùm giả dối, 'mỹ nhân 4000 năm có một' lại bị tố dùng 5 thế thân trong một bộ phim

Không chỉ bị tố giả dối, ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ Cúc Tịnh Y còn khiến dư luận ngỡ ngàng khi sử dụng 5 người đóng thế trong một bộ phim.
- Chiều cao và tóc đều là ‘giả’, Cúc Tịnh Y không xứng đáng làm ‘tuyệt thế mỹ nhân’?
- Lý do chẳng thể ngờ khiến Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí Hàn Quốc
Sau hàng loạt bê bối gần đây, “mỹ nhân 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y trở thành chủ đề nóng của dư luận Trung Quốc trên mọi diễn đàn. Mặc dù Cúc Tịnh Y vẫn luôn khẳng định nhan sắc của mình là tự nhiên nhưng nhưng hình ảnh quá khứ cho thấy “nàng Hàn Vân Tịch” đã chỉnh sửa khá nhiều. Dung mạo hiện tại của cô khác xa với những tấm hình ngày xưa.
Không chỉ gian dối về chiều cao và nhan sắc, những ngày gần đây Cúc Tịnh Y lại bị cộng đồng mạng bóc mẽ mắc bệnh ngôi sao. Theo một nguồn tin, khi quay “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” Cúc Tịnh Y đã dùng đến 5 thế thân. Trong khi người đóng thế quay phim thì “mỹ nhân 4000 năm có một” ngồi một chỗ và nhìn theo. Chỉ những phân đoạn nào quay cận cảnh thì Cúc Tịnh Y mới lộ mặt.
Gần đây nhất Cúc Tịnh Y tiếp tục hợp tác với Trương Triết Hạn trong dự án phim truyền hình “Như Ý Phương Phi”. Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ sau thành công của “Vân Tịch Truyện”. Vậy nhưng cộng đồng mạng lại phát hiện rằng trong những phân đoạn rất đơn giản Cúc Tịnh Y vẫn sử dụng thế thân.
Những bê bối liên tiếp xảy ra đã khiến dư luận có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho “mỹ nhân 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y. Chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều sau những tai tiếng này.