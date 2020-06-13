Giữa lùm xùm giả dối, 'mỹ nhân 4000 năm có một' lại bị tố dùng 5 thế thân trong một bộ phim

Sau hàng loạt bê bối gần đây, “mỹ nhân 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y trở thành chủ đề nóng của dư luận Trung Quốc trên mọi diễn đàn. Mặc dù Cúc Tịnh Y vẫn luôn khẳng định nhan sắc của mình là tự nhiên nhưng nhưng hình ảnh quá khứ cho thấy “nàng Hàn Vân Tịch” đã chỉnh sửa khá nhiều. Dung mạo hiện tại của cô khác xa với những tấm hình ngày xưa.

Những hình ảnh cho thấy dường như Cúc Tịnh Y trở thành một người hoàn toàn khác so với khi mới vào nghề

Không chỉ gian dối về chiều cao và nhan sắc, những ngày gần đây Cúc Tịnh Y lại bị cộng đồng mạng bóc mẽ mắc bệnh ngôi sao. Theo một nguồn tin, khi quay “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” Cúc Tịnh Y đã dùng đến 5 thế thân. Trong khi người đóng thế quay phim thì “mỹ nhân 4000 năm có một” ngồi một chỗ và nhìn theo. Chỉ những phân đoạn nào quay cận cảnh thì Cúc Tịnh Y mới lộ mặt.

5 thế thân của Cúc Tịnh Y trong bộ phim 'Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ'

Gần đây nhất Cúc Tịnh Y tiếp tục hợp tác với Trương Triết Hạn trong dự án phim truyền hình “Như Ý Phương Phi”. Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ sau thành công của “Vân Tịch Truyện”. Vậy nhưng cộng đồng mạng lại phát hiện rằng trong những phân đoạn rất đơn giản Cúc Tịnh Y vẫn sử dụng thế thân.