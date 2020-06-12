Lý do chẳng thể ngờ khiến Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí Hàn Quốc

Nữ diễn viên Song Hye Kyo tiết lộ lý do cô gia nhập làng giải trí khiến không ít fan hâm mộ bất ngờ.

Lâu nay, nữ diễn viên Song Hye Kyo luôn được xem là “tường thành nhan sắc” của xứ sở Kim Chi. Trong suốt 20 năm tham gia showbiz, Song Hye Kyo gây ấn tượng với nhiều vai diễn. Hầu hết đều là những vai diễn để đời, hiếm diễn viên nào có thể vượt qua. Nữ diễn viên Song Hye Kyo không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc mà còn sở hữu lượng fan đông đảo khắp thế giới Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Song Hye Kyo còn được mời làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới. Nữ diễn viên họ Song đặc biệt được khán giả Trung Quốc và các nước Đông Nam Á yêu mến. Nổi tiếng là vậy nhưng lý do Song Hye Kyo tham gia làng giải trí vẫn luôn là điều bí mật.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn một tạp chí nổi tiếng, nữ diễn viên “Hậu Duệ Mặt Trời” tiết lộ hồi còn đi học cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ vì một bộ đồng phục học sinh. Một bộ đồng phục đã giúp Song Hye Kyo tham gia showbiz Vợ cũ của Song Joong Ki tiết lộ rằng khi cô học lớp 12, trường cấp 3 tổ chức cuộc thi tìm kiếm hoa khôi của trường. Phần thưởng cho cuộc thi này là bộ đồng phục rất đẹp mà cô vẫn luôn ao ước. Chính vì vậy Song Hye Kyo đã đăng ký tham gia và may mắn giành được vị trí quán quân. Cũng từ đó cô chính thức bước chân vào showbiz và trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của làng giải trí Hàn Quốc.

20 năm hoạt động nghệ thuật, thành công đến với Song Hye Kyo rất nhiều nhưng tai tiếng cũng không ít Cũng trong bài phỏng vấn này, người đẹp họ Song còn chia sẻ rằng con đường của một người nghệ sĩ vô cùng gian nan. Đến tận bây giờ bản thân cô vẫn luôn không ngừng phấn đấu. Song Hye Kyo cho biết khi bạn nổi tiếng sẽ có rất nhiều hoa tươi và tiếng vỗ tay dành tặng. Vậy nhưng khi không nổi tiếng nữa thì bạn sẽ chẳng được ai để ý đến. Có lẽ quá thành công trong sự nghiệp nên đường tình duyên của Song Hye Kyo khá lận đận Dù thành công trong sự nghiệp nhưng Song Hye Kyo lại khá lận đận với chuyện tình duyên. Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, có nhiều tin đồn cho rằng cô tái hợp tình cũ Hyun Bin. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn này.

Son Ye Jin vượt mặt Song Hye Kyo trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới, Hyun Bin sẽ chọn ai? So Ye Jin bất ngờ thắng áp đảo nữ diễn viên Song Hye Kyo để trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới năm 2020.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-chang-the-ngo-khien-song-hye-kyo-gia-nhap-lang-giai-tri-han-quoc-361944.html