Lại thêm bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Cộng đồng mạng tiếp tục tìm được bằng chứng cho thấy nữ diễn viên Song Hye Kyo và tình cũ Hyun Bin tái hợp.

10 năm trước, Song Hye Kyo và Hyun Bin từng trải qua quãng thời gian mặn nồng. Tuy nhiên, cuối cùng cặp đôi vẫn “đường ai nấy đi” trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ. Sau khi chia tay, có thông tin cho rằng cả hai chia tay trong hòa bình nhưng cũng có tin đồn vì Song Hye Kyo quen người mới nên quyết định “đá” Hyun Bin. Hậu "đường ai nấy đi", cả hai đều có sự nghiệp và cuộc sống riêng.

Thời gian qua luôn có tin đồn nữ diễn viên Song Hye Kyo tái hợp tình cũ Hyun Bin

Cách đây không lâu, rộ tin đồn rằng sau khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã quay lại với tình cũ Hyun Bin. Vậy nhưng không ít người cho rằng chuyện tái hợp giữa Song Hye Kyo và Hyun Bin rất khó xảy ra.

Tuy nhiên mới đây, chỉ với một bức ảnh, Song Hye Kyo lại làm dấy lên nghi vấn cô và Hyun Bin tái hợp. Trong bức ảnh nữ diễn viên Song Hye Kyo chụp chung với bạn được đăng tải trên mạng, bên cạnh nhan sắc của nữ diễn viên họ Song, người hâm mộ đặc biệt chú ý đến chiếc dây chuyền cô đeo trên cổ. Nhiều người tinh mắt phát hiện ra rằng, mặt dây chuyền có hai chữ cái “S” và “H”. Đây cũng là hai chữ cái đầu tiên trong tên của Song Hye Kyo và Hyun Bin. Một nguồn tin khác cho hay, mới đây Song Hye Kyo và Hyun Bin được cho là cùng xuất hiện tại một địa điểm để ghi hình quảng cáo. Thông tin này càng làm fan hâm mộ của cặp đôi vui mừng.

Nhiều người tinh mắt phát hiện hai chữ cái trên mặt dây chuyền của Song Hye Kyo là 'S' và 'H'

Xinh đẹp, tài năng và rất nổi tiếng nhưng đường tình duyên của Song Hye Kyo không mấy thuận lợi

Sau khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức ly hôn, cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn đã dần lấy lại cân bằng. Nữ diễn viên Song Hye Kyo quay trở lại với công việc và ngày càng quyến rũ hơn. Trong khi đó Song Joong Ki cũng tập trung toàn lực cho những dự án phim ảnh mới. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi Song – Song vẫn luôn là đề tài được truyền thông chú ý nhất.

Song Hye Kyo vướng tin đồn tái hợp tình cũ, Song Joong Ki có màn đáp trả đầy ẩn ý Sau khi Song Hye Kyo vướng tin đồn tái hợp tình cũ Hyun Bin, Song Joong Ki đã có màn đáp trả đầy ẩn ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-them-bang-chung-cho-thay-song-hye-kyo-tai-hop-hyun-bin-359120.html