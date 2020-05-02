Song Hye Kyo vướng tin đồn tái hợp tình cũ, Song Joong Ki có màn đáp trả đầy ẩn ý

Sao quốc tế 02/05/2020 20:34

Sau khi Song Hye Kyo vướng tin đồn tái hợp tình cũ Hyun Bin, Song Joong Ki đã có màn đáp trả đầy ẩn ý.

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo vướng tin đồn quay lại với tình cũ Hyun Bin khi bị phát hiện quan tâm tới một bài viết liên quan đến cô và tình cũ. Không chỉ vậy, trước đây Song Hye Kyo từng chia sẻ rằng cô rất muốn quay lại thời gian năm 28 tuổi. Thời điểm này là lúc Song Hye Kyo và Hyun Bin đang hẹn hò. Chính điều này khiến fan hâm mộ của cặp đôi nghi ngờ rằng sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã quay lại với Hyun Bin.

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Song Hye Kyo và Hyun Bin thời còn hẹn hò
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Chỉ bằng một hành động nhỏ, Song Hye Kyo khiến nhiều người nghi ngờ cô tái hợp với Hyun Bin

Mặc dù khả năng tái hợp của cặp đôi Song Hye Kyo và Hyun Bin là rất thấp nhưng những thông tin này vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ. Đặc biệt, sau khi tin đồn này xuất hiện, Song Joong Ki đã có động thái mới.

Theo đó, ngày 1/5 tài khoản mạng xã hội của công ty quản lý Song Joong Ki đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất của nam diễn viên “Hậu Duệ Mặt Trời”. Trong một tấm hình tuyên truyền, Song Joong Ki tươi cười rạng rỡ. Nhiều người cho rằng, có lẽ đây chính là hành động đầy ẩn ý của Song Joong Ki dành cho tin đồn Song Hye Kyo tái hợp với Hyun Bin. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng nụ cười rạng rỡ của Song Joong Ki giống như một lời chúc phúc cho vợ cũ nếu những tin đồn ấy là sự thật.

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Nụ cười rạng rỡ của Song Joong Ki sau khi rộ tin đồn vợ cũ tái hợp với Hyun Bin

Mặc dù đã ly hôn nhưng nhất cử nhất động của Song Hye Kyo và Song Joong Ki luôn là chủ đề được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo và Song Joong Ki Song Hye Kyo Hyun Bin

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