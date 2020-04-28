Fan hâm mộ 'quay lưng' với tạo hình mới của Song Hye Kyo

Trang điểm quá đậm, tạo hình mới của nữ diễn viên Song Hye Kyo không được fan hâm mộ đánh giá cao.
- Bị nghi bán nhà để trả đũa Song Joong Ki, phía Song Hye Kyo lên tiếng
- Hành động cực gắt của Song Hye Kyo đáp trả việc Song Joong Ki phá bỏ ‘tổ ấm’ của cả hai
Mới đây nữ diễn viên “Hậu Duệ Mặt Trời” bất ngờ khoe tạo hình của mình trên tạp chí nổi tiếng Elle của Singapore phát hành vào tháng 5. Với tạo hình này, Song Hye Kyo khiến không ít fan hâm mộ phải thất vọng vì trông quá khác lạ. Nhiều người nhận xét vợ cũ Song Joong Ki đã bị stylist “dìm hàng” khi để cô xuất hiện với tạo hình này.
Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, tần suất xuất hiện của nữ diễn viên Song Hye Kyo trước truyền thông và trên mạng xã hội trở nên thường xuyên hơn. Người đẹp họ Song thường ghi điểm với nhiều kiểu trang điểm khác nhau. Vậy nhưng lần này Song Hye Kyo lại khiến fan của mình phải thất vọng với tạo hình quá lạ lẫm.
Suốt một thời gian dài vợ cũ của Song Joong Ki luôn ghi điểm với người hâm mộ bởi vẻ đẹp trong trẻo và lối trang điểm nhẹ nhàng. Vậy nhưng sau khi kết thúc mối quan hệ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo thích làm mới bản thân. Nhiều lần cô lựa chọn lối trang điểm quá đậm khiến cô già đi trông thấy. Nhiều người nhận xét dường như Song Hye Kyo không hợp với lối trang điểm phá cách này.