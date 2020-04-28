Fan hâm mộ 'quay lưng' với tạo hình mới của Song Hye Kyo

Trang điểm quá đậm, tạo hình mới của nữ diễn viên Song Hye Kyo không được fan hâm mộ đánh giá cao.

Mới đây nữ diễn viên “Hậu Duệ Mặt Trời” bất ngờ khoe tạo hình của mình trên tạp chí nổi tiếng Elle của Singapore phát hành vào tháng 5. Với tạo hình này, Song Hye Kyo khiến không ít fan hâm mộ phải thất vọng vì trông quá khác lạ. Nhiều người nhận xét vợ cũ Song Joong Ki đã bị stylist “dìm hàng” khi để cô xuất hiện với tạo hình này.

Tạo hình mới của nữ diễn viên Song Hye Kyo không được fan hâm mộ đánh giá cao

Với tạo hình này trông Song Hye Kyo vô cùng khác lạ

Lối trang điểm này dường như không hợp với Song Hye Kyo

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, tần suất xuất hiện của nữ diễn viên Song Hye Kyo trước truyền thông và trên mạng xã hội trở nên thường xuyên hơn. Người đẹp họ Song thường ghi điểm với nhiều kiểu trang điểm khác nhau. Vậy nhưng lần này Song Hye Kyo lại khiến fan của mình phải thất vọng với tạo hình quá lạ lẫm.

Người hâm mộ nhận xét Song Hye Kyo quá 'xuống sắc' với lối trang điểm này

Sau khi ly hôn, rất nhiều lần Song Hye Kyo lựa chọn lối trang điểm phá cách nhưng đều không được đánh giá cao

Fan hâm mộ thực sự 'ngã ngửa' với tạo hình này của Song Hye Kyo

Không cần trang điểm cầu kỳ, Song Hye Kyo chỉ cần đơn giản như thế này cũng khoe trọn nhan sắc 'nữ thần' rồi

Suốt một thời gian dài vợ cũ của Song Joong Ki luôn ghi điểm với người hâm mộ bởi vẻ đẹp trong trẻo và lối trang điểm nhẹ nhàng. Vậy nhưng sau khi kết thúc mối quan hệ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo thích làm mới bản thân. Nhiều lần cô lựa chọn lối trang điểm quá đậm khiến cô già đi trông thấy. Nhiều người nhận xét dường như Song Hye Kyo không hợp với lối trang điểm phá cách này.

Đôi mắt đượm buồn nhưng Song Hye Kyo vẫn tự tin khoe chân dài, eo thon Khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đượm buồn, nữ diễn viên Song Hye Kyo tự tin khoe nhan sắc trong bộ ảnh mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-ham-mo-quay-lung-voi-tao-hinh-moi-cua-song-hye-kyo-357618.html