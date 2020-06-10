Son Ye Jin vượt mặt Song Hye Kyo trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới, Hyun Bin sẽ chọn ai?

Sao quốc tế 10/06/2020 07:06

So Ye Jin bất ngờ thắng áp đảo nữ diễn viên Song Hye Kyo để trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới năm 2020.

Cuộc bình chọn 100 mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới năm 2020 do Star Mometer tổ chức đã lựa chọn 100 nữ nghệ sĩ trong độ tuổi từ 20 đến 40 trên toàn cầu để bỏ phiếu bình chọn. Thời gian bình chọn từ ngày 4/4 đến ngày 22/5. Các tiêu chí để bình chọn gồm nhan sắc, tài năng, sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của các người đẹp. Trong cuộc bình chọn này, nữ diễn viên “Hạ Cánh Nơi Anh” Son Ye Jin đã thắng áp đảo với 4.354.037 phiếu bầu.

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Son Ye Jin vượt qua nhiều tên tuổi đình đám để trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới năm 2020

Ngoài Son Ye Jin, trong danh sách bình chọn này còn rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên Song Hye Kyo đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng này. Song Hye Kyo và Son Ye Jin đều là hai diễn viên nổi tiếng xứ Kim Chi. Gần đây cả hai người đẹp này đều vướng tin đồn tình cảm với nam tài tử Hyun Bin.

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Trong khi đó nữ diễn viên Song Hye Kyo chỉ đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng này

Sau thành công của “Hạ Cánh Nơi Anh”, fan hâm mộ bộ phim này liên tục “đẩy thuyền” Bin – Jin. Dù rằng hai nhân vật chính không có động thái gì nhưng khán giả luôn mặc định rằng họ là một cặp. Không chỉ vậy, gần đây Hyun Bin lại vướng tin đồn tái hợp với bạn gái cũ Song Hye Kyo nên việc so sánh nhan sắc hai mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc này luôn là chủ đề thu hút cộng đồng mạng.

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Thành công của 'Hạ Cánh Nơi Anh' khiến fan liên tục 'đẩy thuyền' Bin - Jin
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Trong khi đó thời gian gần đây Hyun Bin liên tục đối mặt với tin đồn tái hợp tình cũ Song Hye Kyo

Ngay sau khi Son Ye Jin thắng áp đảo Song Hye Kyo để trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới, nam tài tử Hyun Bin lại bị cộng đồng mạng gọi tên. Nhiều người đặt câu hỏi không biết khi thấy kết quả này phản ứng của Hyun Bin sẽ thế nào? Son Ye Jin hay Song Hye Kyo mới là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong lòng Hyun Bin?

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Từ khóa:   Hạ cánh nơi anh Hyun Bin Son Ye Jin

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