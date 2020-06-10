Son Ye Jin vượt mặt Song Hye Kyo trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới, Hyun Bin sẽ chọn ai?

Cuộc bình chọn 100 mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới năm 2020 do Star Mometer tổ chức đã lựa chọn 100 nữ nghệ sĩ trong độ tuổi từ 20 đến 40 trên toàn cầu để bỏ phiếu bình chọn. Thời gian bình chọn từ ngày 4/4 đến ngày 22/5. Các tiêu chí để bình chọn gồm nhan sắc, tài năng, sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của các người đẹp. Trong cuộc bình chọn này, nữ diễn viên “Hạ Cánh Nơi Anh” Son Ye Jin đã thắng áp đảo với 4.354.037 phiếu bầu.

Son Ye Jin vượt qua nhiều tên tuổi đình đám để trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới năm 2020

Ngoài Son Ye Jin, trong danh sách bình chọn này còn rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên Song Hye Kyo đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng này. Song Hye Kyo và Son Ye Jin đều là hai diễn viên nổi tiếng xứ Kim Chi. Gần đây cả hai người đẹp này đều vướng tin đồn tình cảm với nam tài tử Hyun Bin.