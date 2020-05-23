Động thái mới của Song Joong Ki trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp tình cũ Hyun Bin, động thái mới của Song Joong Ki khiến nhiều người chú ý.

Nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, nữ diễn viên Song Hye Kyo luôn vướng phải rất nhiều thị phi. Ngoài sự nổi tiếng cùng những vai diễn để đời, chuyện tình cảm của nữ diễn viên họ Song luôn là đề tài béo bở để truyền thông khai thác.

Những cuộc tình ồn ào của Song Hye Kyo luôn khiến làng giải trí dậy sóng

Ly hôn với Song Joong Ki chưa được một năm nhưng Song Hye Kyo liên tục vướng phải những thị phi tình ái. Thời gian trước đây có nhiều tin đồn cho rằng Song Hye Kyo và Song Joong Ji sẽ "gương vỡ lại lành" nhưng những người thạo tin thì cho rằng đây là điều không thể. Gần đây Song Hye Kyo lại bị cộng đồng mạng tìm được bằng chứng cho thấy cô và tình cũ Hyun Bin tái hợp.

Gần đây có nhiều tin đồn cho rằng Song Hye Kyo và Hyun Bin tái hợp

Giữa tâm bão, dư luận quan tâm đặc biệt đến phản ứng của Song Joong Ki. Không lâu sau đó, Song Joong Ki đã có động thái mới nhưng dường như những tin đồn liên quan đến vợ cũ không ảnh hưởng gì đến tâm trạng nam diễn viên “Hậu Duệ Mặt Trời”. Trong một vài tấm hình chụp chung với một người bạn, chồng cũ của Song Hye Kyo tỏ ra khá vui vẻ. Có vẻ scandal tình ái của vợ cũ không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh.

Những hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki cho thấy anh rất thoải mái

Những thị phi của vợ cũ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nam tài tử 'Hậu Duệ Mặt Trời'

Đứng trước những tin đồn này, cả Song Hye Kyo và Hyun Bin vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Vậy nhưng fan hâm mộ của “Hậu Duệ Mặt Trời” và “Hạ Cánh Nơi Anh” dường như lại không mấy vui vẻ. Có người còn mỉa mai Song Hye Kyo rằng cô không xứng đáng với nam tài tử Hyun Bin.

Netizen xứ Trung mỉa mai ‘cô ấy không xứng đáng’ trước thông tin Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin Nhiều bằng chứng cho thấy khả năng tái hợp với Hyun Bin khá cao khiến dư luận hướng mọi chỉ trích về phía nữ diễn viên Song Hye Kyo.

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