Netizen xứ Trung mỉa mai ‘cô ấy không xứng đáng’ trước thông tin Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Trước khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, truyền thông Hoa ngữ từng đăng tải nhiều bài viết chứng tỏ mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” của cặp đôi nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Vậy nhưng khi đó fan của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều không tin vào những thông tin này. Đến khi Song Joong Ki đệ đơn ly hôn lên tòa án và thông báo rộng rãi đến truyền thông thì mọi người mới ngã ngửa trước cuộc hôn nhân chóng vánh của thần tượng.

Song Joong Ki bất ngờ đệ đơn ly hôn khiến nhiều fan hâm mộ không tin vào sự thật này

Sau khi ly hôn, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều vướng phải tin đồn có tình mới. Thậm chí có nguồn tin cho rằng cặp đôi tái hợp nhưng đến hiện tại cả hai đều có cuộc sống riêng. Nữ diễn viên Song Hye Kyo tích cực tham gia nhiều sự kiện quảng cáo còn Song Joong Ki tập trung với các dự án phim ảnh của mình. Nhiều ý kiến cho rằng khả năng tái hợp của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời” là điều không thể.