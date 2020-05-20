Netizen xứ Trung mỉa mai ‘cô ấy không xứng đáng’ trước thông tin Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Sao quốc tế 20/05/2020 11:38

Nhiều bằng chứng cho thấy khả năng tái hợp với Hyun Bin khá cao khiến dư luận hướng mọi chỉ trích về phía nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Trước khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, truyền thông Hoa ngữ từng đăng tải nhiều bài viết chứng tỏ mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” của cặp đôi nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Vậy nhưng khi đó fan của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều không tin vào những thông tin này. Đến khi Song Joong Ki đệ đơn ly hôn lên tòa án và thông báo rộng rãi đến truyền thông thì mọi người mới ngã ngửa trước cuộc hôn nhân chóng vánh của thần tượng.

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Song Joong Ki bất ngờ đệ đơn ly hôn khiến nhiều fan hâm mộ không tin vào sự thật này

Sau khi ly hôn, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều vướng phải tin đồn có tình mới. Thậm chí có nguồn tin cho rằng cặp đôi tái hợp nhưng đến hiện tại cả hai đều có cuộc sống riêng. Nữ diễn viên Song Hye Kyo tích cực tham gia nhiều sự kiện quảng cáo còn Song Joong Ki tập trung với các dự án phim ảnh của mình. Nhiều ý kiến cho rằng khả năng tái hợp của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời” là điều không thể.

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Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo từng vướng tin đồn quay trở lại với Song Joong Ki

Ngoài tin đồn quay trở lại với chồng cũ, gần 1 năm sau khi ly hôn, Song Hye Kyo liên tiếp vướng phải tin đồn tái hợp tình cũ Hyun Bin. Cộng đồng mạng xứ Trung đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo và Hyun Bin qua lại với nhau. Những tin đồn này khá giống với những tin đồn liên quan đến hôn nhân của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki trước đây.

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Chuyện tình cảm của Song Hye Kyo vẫn luôn được truyền thông đặc biệt quan tâm

Chuyện này khiến cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục, hướng mọi chỉ trích về phía Song Hye Kyo. Nhiều bình luận có tính chất mỉa mai như “cô ấy không xứng đáng” dành cho vợ cũ của Song Joong Ki. Phần lớn fan hâm mộ đều mong muốn Hyun Bin nên duyên với bạn diễn của anh trong “Hạ Cánh Nơi Anh” - Son Ye Jin.

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Song Hye Kyo và Hyun Bin từng có thời gian hẹn hò 3 năm...
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... vậy nhưng sau đó cặp đôi lại chia tay trong tiếc nuối
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Gần 1 năm sau khi ly hôn chồng cũ, Song Hye Kyo vướng tin đồn quay lại với Hyun Bin

Dù hiện tại cả Song Hye Kyo và Hyun Bin đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn tái hợp, thế nhưng sự việc này ảnh hưởng khá nhiều đến cả hai. Đây có thể được xem là scandal lớn nhất mà Song Hye Kyo gặp phải sau khi ly hôn với chồng cũ.

Lại thêm bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Lại thêm bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Cộng đồng mạng tiếp tục tìm được bằng chứng cho thấy nữ diễn viên Song Hye Kyo và tình cũ Hyun Bin tái hợp.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo và Hyun Bin Song Joong Ki Hyun Bin

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