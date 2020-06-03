Chiều cao và tóc đều là ‘giả’, Cúc Tịnh Y không xứng đáng làm ‘tuyệt thế mỹ nhân’?

Những năm trở lại đây, Cúc Tịnh Y nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung bởi nhan sắc ngọt ngào, thanh khiết của mình. Sau thành công của “ Vân Tịch Truyện ”, Cúc Tịnh Y được truyền thông và người hâm mộ chú ý nhiều hơn. Rất nhiều người gọi cô với biệt danh “ mỹ nhân 4000 năm có một”.

Nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một' của Cúc Tịnh Y

Vậy nhưng thời gian gần đây, Cúc Tịnh Y liên tục bị cộng đồng mạng bóc mẽ chiều cao và nhan sắc thật. Nguyên nhân xuất phát từ những tấm hình Cúc Tịnh Y đăng trên trang cá nhân bị netizen phát hiện chỉnh sửa quá đà.

Đến thời điểm hiện tại chiều cao của “nàng Hàn Vân Tịch” vẫn là điều bí mật của Cbiz. Có lúc “mỹ nhân 4000 năm có một” nhận chiều cao của mình là 1m62 nhưng có lúc lại là 1m59. Đó có vẻ không phải là chiều cao thật của Cúc Tịnh Y khi cô đứng cạnh đạo diễn cao 1m55 Quách Kính Minh. Cho dù Cúc Tịnh Y đi giày cao nhưng chiều cao của cô cũng chỉ bằng Quách Kính Minh mà thôi.