Chiều cao và tóc đều là ‘giả’, Cúc Tịnh Y không xứng đáng làm ‘tuyệt thế mỹ nhân’?

Sao quốc tế 03/06/2020 17:17

Từng được ví von với tên gọi ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ vậy nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y lại luôn trở thành chủ đề đàm tiếu của dư luận.

Những năm trở lại đây, Cúc Tịnh Y nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung bởi nhan sắc ngọt ngào, thanh khiết của mình. Sau thành công của “Vân Tịch Truyện”, Cúc Tịnh Y được truyền thông và người hâm mộ chú ý nhiều hơn. Rất nhiều người gọi cô với biệt danh “mỹ nhân 4000 năm có một”.

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Nhan sắc 'mỹ nhân 4000 năm có một' của Cúc Tịnh Y

Vậy nhưng thời gian gần đây, Cúc Tịnh Y liên tục bị cộng đồng mạng bóc mẽ chiều cao và nhan sắc thật. Nguyên nhân xuất phát từ những tấm hình Cúc Tịnh Y đăng trên trang cá nhân bị netizen phát hiện chỉnh sửa quá đà.

Đến thời điểm hiện tại chiều cao của “nàng Hàn Vân Tịch” vẫn là điều bí mật của Cbiz. Có lúc “mỹ nhân 4000 năm có một” nhận chiều cao của mình là 1m62 nhưng có lúc lại là 1m59. Đó có vẻ không phải là chiều cao thật của Cúc Tịnh Y khi cô đứng cạnh đạo diễn cao 1m55 Quách Kính Minh. Cho dù Cúc Tịnh Y đi giày cao nhưng chiều cao của cô cũng chỉ bằng Quách Kính Minh mà thôi.

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Trước đây Cúc Tịnh Y từng công khai chiều cao của mình là 1m62
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Hình chưa qua chỉnh sửa cho thấy chiều cao của Cúc Tịnh Y khá khiêm tốn
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Quay phim cổ trang Cúc Tịnh Y cũng đi đôi giày rất cao
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Khi đứng cạnh Quách Kính Minh, chiều cao của Cúc Tịnh Y không chênh lệch gì...
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... nhưng trong những tấm hình tự đăng, cô lại sở hữu đôi chân nuột nà

Những tấm hình chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y được người qua đường chụp cho thấy chiều cao của cô khác xa so với hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Không chỉ vậy, nhiều netizen còn phát hiện ra rằng, mái tóc của Cúc Tịnh Y cũng quá khác so với thời chưa nổi tiếng.

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Nhan sắc hiện tại và trước đây của Cúc Tịnh Y
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'Mỹ nhân 4000 năm có một' vốn sở hữu mái tóc thưa...
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... thế nhưng hiện tại tóc của cô rất nhiều và nhan sắc ngày một lên hương

Nhiều người khẳng định để có được nhan sắc như ngày hôm nay chắc chắn Cúc Tịnh Y đã nhờ đến sự giúp đỡ của phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu nhan sắc có được là nhờ dao kéo, vậy thì danh xưng “tuyệt thế mỹ nhân” có còn xứng với Cúc Tịnh Y nữa hay không đang là chủ đề được netizen bàn luận sôi nổi.

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Từ khóa:   Hàn Vân Tịch Vân Tịch Truyện mỹ nhân 4000 năm

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