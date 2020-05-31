Ba nữ diễn viên xinh đẹp, ít thị phi nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 31/05/2020 06:47

Nổi tiếng và thị phi luôn là bạn đồng hành vậy nhưng Lưu Thi Thi lại làm được điều mà rất ít nữ diễn viên Hoa ngữ thất bại.

Làng giải trí Hoa ngữ vốn rất phức tạp. Vì muốn nổi tiếng và có chỗ đứng trong Cbiz, nhiều người đẹp đã lựa chọn thị phi để thăng tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, vẫn có 3 người đẹp không muốn tạo thị phi để nổi tiếng.

Lưu Thi Thi

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Trong sự nghiệp của mình Lưu Thi Thi chưa từng vướng thị phi nào

Lưu Thi Thi được ví von là “ngọc nữ” của màn ảnh nhỏ xứ Trung. Từ khi tham gia làng giải trí đến nay, Lưu Thi Thi luôn nói không với thị phi. Những ngày đầu mới tham gia nghiệp diễn, mỗi lần đi quay phim mẹ của Lưu Thi Thi đều đi cùng con gái. Có lẽ điều này chính là nền tảng giúp bà xã Ngô Kỳ Long tránh xa những cám dỗ của làng giải trí.

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Hiện tại Lưu Thi Thi có cuộc sống viên mãn bên Ngô Kỳ Long

Sau khi quen biết và hẹn hò với Ngô Kỳ Long, những điều tiếng về Lưu Thi Thi gần như không xuất hiện. Hiện tại vợ chồng Lưu Thi Thi – Ngô Kỳ Long đang sống vô cùng hạnh phúc. Ngô Kỳ Long luôn tôn trọng và bảo vệ vợ mọi lúc mọi nơi.

Mã Tư Thuần

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Mã Tư Thuần có được nhiều thành công trong sự nghiệp mà không vướng phải thị phi

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Mã Tư Thuần nổi tiếng là người thẳng thắn. Cô cũng là một trong số ít những diễn viên Hoa ngữ không vướng thị phi. Có lẽ điều kiện gia đình giúp Mã Tư Thuần có được nhiều tài nguyên giải trí tốt nên cô không phải cố gắng hết sức để nổi tiếng. Tham gia làng giải trí không lâu, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ hợp tác trong “Thất Nguyệt Và An Sinh”. Chính bộ phim này đã giúp Mã Tư Thuần trở thành Ảnh hậu. Với vị trí của mình, cô không phải miễn cưỡng đi tiếp khách hay tạo thị phi để nổi tiếng.

Đường Nghệ Hân

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Nhờ Trương Nhược Quân nên Đường Nghệ Hân cũng tránh được rất nhiều thị phi

Có lẽ điều may mắn nhất cuộc đời của Đường Nghệ Hân đó là quen biết với người chồng hiện tại - Trương Nhược Quân khi mới tham gia làng giải trí. Dù trong giới showbiz Hoa ngữ Đường Nghệ Hân không quá nổi tiếng nhưng nhờ Trương Nhược Quân, cô vẫn có được nhiều vai diễn ấn tượng mà không cần tạo thi phi hay đánh đổi bản thân. Cô chính là một trong 3 nữ diễn viên ít thị phi nhất Cbiz.

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Từ khóa:   Mã Tư Thuần Đường Nghệ Hân Trương Nhược Quân

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