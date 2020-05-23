Giữa lúc cả thế giới đang gồng mình đối phó đại dịch Covid-19, vẫn có những sự việc đau lòng xảy ra khiến dư luận phẫn nộ.

Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Dù chính phủ sớm có những biện pháp quyết liệt để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhưng tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm bệnh tại quốc gia này đã lên tới hơn 100 ngàn người. Đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn nhưng tình trạng phạm tội tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này vẫn không hề suy giảm. Theo Sohu, gần đây một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra gần một trạm xăng thuộc tiểu bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ khiến dư luận dậy sóng.

Cô gái 18 tuổi bị 7 người đàn ông luân phiên cưỡng hiếp tại tiểu bang Madhya Pradesh, Ấn Độ Theo đó, khoảng 8 giờ 20 phút tối ngày 27/4 (giờ địa phương) một người đàn ông 21 tuổi chở em gái 18 tuổi về nhà bằng xe máy. Sau khi dừng lại đổ xăng tại một cây xăng, vừa đi được một đoạn thì người anh phát hiện đèn xe có vấn đề nên dừng lại kiểm tra. Lúc này có 7 người đàn ông đi trên 3 chiếc xe máy dừng lại nói chuyện với hai anh em. Sau đó đám người này đã bắt họ đi theo chúng vào một cánh rừng. Nhóm người này thi nhau đánh đập cả hai, sau đó ném người anh xuống giếng. Cả bọn luân phiên giở trò đồi bại với cô gái 18 tuổi đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Giữa lúc cả thế giới đang gồng mình đối phó đại dịch Covid-19 thì những sự việc đau lòng vẫn xảy ra Người anh cố trèo khỏi giếng và phát hiện quần áo em gái bị xé rách, cơ thể có nhiều vết thương và đang hôn mê. Sau đó, anh đã đưa em gái đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc này khiến nạn nhân bị đả kích, tinh thần hoảng loạn, tâm lý khó phục hồi. Nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành điều tra và xác định được danh tính 7 nghi can, 5 người đã bị bắt giam, hai đối tượng đang bỏ trốn. Điều đáng nói là trong số 7 nghi can, 3 người vẫn chưa đủ tuổi thi hành án theo pháp luật Ấn Độ. Vụ việc cô gái bị hiếp dâm tập thể khiến dư luận bàng hoàng Một tuần trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại bang Rajathan (Ấn Độ). Cụ thể, một người phụ nữ 40 tuổi đi bộ về quê nhưng bị lạc đường nên đến nhờ cảnh sát giúp đỡ. Để phòng dịch, cảnh sát đã đưa cô đến một trường học để cách ly và theo dõi. Đêm đó, 3 người đàn ông đã lẻn vào khu vực cách ly cưỡng bức nạn nhân rồi bỏ trốn. Việc phụ nữ bị hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ xảy ra khá thường xuyên. Mặc dù chính phủ đã có nhiều biện pháp mạnh tay nhưng vấn đề nhức nhối này vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Vào ngày đăng ký kết hôn, cô dâu ngã ngửa khi biết mình đã lấy chồng được 13 năm Vào ngày đăng ký kết hôn, cô gái ngỡ ngàng khi biết mình đã lập gia đình được 13 năm. Câu chuyện đằng sau khiến nhiều người tò mò.

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