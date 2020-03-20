40 ngày sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, Vũ Hán đã không còn ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của Covid-19 tại Vũ Hán nhưng lại bất hạnh qua đời vì chính căn bệnh này. 19/3 là tròn 40 ngày anh vĩnh biệt cõi đời. Theo thông tin trên Sina, bài viết cuối cùng của anh trên Weibo nhận được hơn 600 ngàn bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của nCoV

Mỗi ngày đều có người thông báo tình hình dịch bệnh đến bác sĩ Lý Văn Lượng dù anh đã không còn. Hàng ngàn lời nhắn gửi đầy xúc động của cộng đồng mạng gửi đến bác sĩ Lý như: “Bác sĩ Lý, ngày 18/3 Vũ Hán không có ca nhiễm mới, anh có vui không?”, “Bác sĩ Lý, hôm nay trời nắng đẹp, nước ta đã cơ bản khống chế được dịch bệnh mong anh hãy yên tâm” hay “Hôm nay lái xe đi làm nghe được thông tin rất nhiều bác sĩ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, họ đều an toàn rời Hồ Bắc và Vũ Hán. Giây phút đó… tôi lại nhớ đến anh. Mùa xuân đến rồi nhưng anh đã ra đi, mong ở bên đó anh luôn luôn hạnh phúc”…

Sau 40 ngày bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, Vũ Hán đã không có ca nhiễm Covid-19 mới

Bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của bác sĩ Lý Văn Lượng nhận được hơn 600 ngàn bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc

Dịch Covid-19 được phát hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Cuối tháng 1/2020, chính phủ Trung Quốc đã phong tỏa Vũ Hán để dịch bệnh không lây lan ra bên ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, về cơ bản Trung Quốc đã khống chế được dịch bệnh này. Từ khi khởi phát đến nay, Trung Quốc có hơn 80 ngàn ca nhiễm bệnh và hơn 3.000 người tử vong.

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