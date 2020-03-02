Bị phạt tù 10 tháng vì cố tình giấu bệnh khiến 37 người phải cách ly

Thế giới 02/03/2020 07:11

Một người nhiễm Covid-19 vừa bị phạt tù 10 tháng khi cố tình giấu bệnh khiến 37 người khác phải cách ly.

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, việc thành thật khai báo thông tin là cách giúp khống chế nguồn lây bệnh hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nhiều người mặc dù từng tiếp xúc với nguồn lây nhiễm nhưng lại cố tình che giấu làm ảnh hưởng đến quá trình cách ly và khống chế dịch bệnh.

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Khai báo chính xác thông tin giúp công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Ngay từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra bùng phát tại Vũ Hán, chính phủ Trung Quốc đã có nhiều biện pháp mạnh tay để khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong khi chính phủ dốc toàn lực để chống dịch, có những người dân cố tình giấu bệnh khiến công tác khống chế dịch càng khó khăn hơn. Chính vì vậy chính quyền Trung Quốc phải áp dụng các biện pháp mang tính răn đe để mọi người có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh.

Theo Sina, mới đây tòa án huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông đã mở phiên tòa xét xử một người họ Điền vì tội cố tình che giấu bệnh tình khiến 37 người khác phải cách ly. Cuối cùng, bị cáo bị kết án 10 tháng tù giam. Đây được cho là người nhiễm nCoV đầu tiên của tỉnh Sơn Đông.

Theo đó ngày 9/1/2020, bị cáo Điền đi xe từ Hồ Bắc về Thành Vũ. Ngày 20/1 Điền bắt đầu sốt, ho cùng nhiều triệu chứng khác. Sau đó người này đến phòng khám của thôn, bệnh viện Đại Điền, Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ để khám bệnh nhưng lại giấu chuyện mình từng đến và tiếp xúc với người ở vùng dịch.

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Để hạn chế tối đa khả năng lây lan dịch bệnh, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay - Ảnh: Internet

Ngày 25/1, Điền bị nghi nhiễm Covid-19 và được yêu cầu vào khu điều trị cách ly nhưng người này không phối hợp và đòi ra viện. Kết quả xét nghiệm ngày 26/1 cho thấy Điền dương tính với nCoV, đồng nghĩa với việc những bệnh nhân cùng phòng, người nhà và y bác sĩ từng tiếp xúc với Điền đều phải cách ly, tổng cộng 37 người.

Ngày 8/2, Công an huyện Thành Vũ tiến hành lập án điều tra về hành vi của Điền, ngày 26/2 Viện kiểm sát Thành Vũ chính thức khởi tố Điền. 

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Từ khóa:   Vũ Hán nCoV viêm đường hô hấp

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