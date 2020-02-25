Tâm dịch Vũ Hán: Người phụ nữ 62 tuổi leo từ tầng 8 xuống đất khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

Trong lúc mọi người đều sợ ra ngoài vì dịch Covid-19 thì một người phụ nữ 62 tuổi tại Vũ Hán lại khiến người khác lo lắng khi tìm đường xuống đất bằng cách trèo cửa sổ.

Hơn một tháng sau khi Vũ Hán bị phong tỏa, tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế. Mặc dù số ca nhiễm bệnh tại các địa phương khác ở Trung Quốc đều giảm nhưng ở tâm dịch Vũ Hán, tình hình hiện tại vẫn chưa thể khiến người dân yên tâm.

Hình ảnh người phụ nữ leo từ tầng 8 xuống đất được chụp lại

Trong lúc mọi người bị hạn chế ra đường vì dịch Covid-19 thì người phụ nữ này lại có hành động khiến nhiều người lo lắng

Trong khoảng thời gian này, người dân Vũ Hán rất hạn chế ra ngoài. Vậy nhưng chiều ngày 24/2, cộng đồng mạng xứ Trung lại dậy sóng bởi những hình ảnh được cho là đến từ một tiểu khu ở Hoàng Pha. Hình ảnh cho thấy một người phụ nữ đang cầm trên tay thứ gì đó và leo từ tầng 8 xuống đất. Dư luận cho rằng người phụ nữ này cố tình lẻn ra ngoài để đi mua thịt giữa lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành.

Chính quyền địa phương cho biết người phụ nữ 62 tuổi này bị bệnh tâm thần và đã giao lại cho người nhà quản lý

Theo Sina, ngay sau đó chính quyền địa phương đã xác nhận sự việc trên. Theo tìm hiểu, người phụ nữ này bị bệnh tâm thần nhưng lại không chịu uống thuốc điều trị. Giữa lúc dịch bệnh bùng phát, người nhà lo lắng bà hay đi ra ngoài dễ nhiễm bệnh nên đã nhốt vào trong phòng. Tuy nhiên, trong lúc mọi người không chú ý bà đã mở cửa sổ và leo từ tầng 8 xuống đất. Sau khi giữ lại, bảo vệ tiểu khu đã gọi điện cho con trai bà xuống đón đồng thời đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

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