4 lần xét nghiệm đều âm tính, lần thứ 5 được chẩn đoán nhiễm Covid-19

Chủng mới của virus Corona được cho là vô cùng "giảo hoạt" khi một người phụ nữ tại Thành Đô phải mất 5 lần xét nghiệm mới phát hiện nhiễm bệnh.

Theo Sina, ngày 26/1 người phụ nữ 49 tuổi tên Lý Lệ sống tại Thành Đô cùng chồng đi ăn với một nhóm bạn. Ngày 30/1, nghe tin một người trong bữa tiệc hôm đó nhiễm virus corona, hai vợ chồng Lý Lệ bắt đầu tiến hành tự cách ly tại nhà.

Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành Đô - Ảnh: Internet

Ngày 2/2, chồng Lý Lệ xét nghiệm axit nucleic và cho kết quả dương tính. Ngay sau đó người chồng phải cách ly điều trị vì nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra. Lý Lệ cũng lập tức bị cách ly theo dõi. Trong thời gian này, cô được xét nghiệp axit nucleic hai lần nhưng đều cho ra kết quả âm tính.

Trong quá trình cách ly Lý Lệ bị sốt và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành Đô để chụp CT phổi. Kết quả cho thấy phổi của cô có dấu hiệu nhiễm bệnh. Điều đáng nói là ngoài sốt bệnh nhân không bị ho và khó thở. Sau khi được điều trị, thân nhiệt của Lý Lệ trở về trạng thái bình thường. Trong thời gian cách ly điều trị, các bác sĩ tiếp tục tiến hành xét nghiệm axit nucleic thêm hai lần nữa nhưng kết quả vẫn là âm tính.

4 lần xét nghiệm axit nucleic trước đó đều cho kết quả âm tính nhưng các bác sĩ vẫn không loại trừ khả năng nhiễm bệnh của Lý Lệ - Ảnh: Internet

Mặc dù 4 lần xét nghiệm axit nucleic đều âm tính nhưng các bác sĩ vẫn không loại trừ khả năng nhiễm Covid-19 của Lý Lệ. Sau khi đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, các bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm một lần nữa để xét nghiệm. Lần này bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã khiến hơn 60 ngàn người nhiễm bệnh và hơn 1.300 người tử vong. Dịch bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Câu chuyện chống dịch cảm động của cặp vợ chồng 9X giữa tâm dịch Vũ Hán Giữa lúc virus Corona đang hoành hành, câu chuyện cảm động của cặp đôi 9X tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-lan-xet-nghiem-deu-am-tinh-lan-thu-5-duoc-chan-doan-nhiem-covid-19-350815.html