Câu chuyện chống dịch cảm động của cặp vợ chồng 9X giữa tâm dịch Vũ Hán

Giữa lúc virus Corona đang hoành hành, câu chuyện cảm động của cặp đôi 9X tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
- Cố tình che giấu từng đến Vũ Hán, người phụ nữ tử vong vì để lỡ thời gian điều trị
- Bác sĩ cảnh báo sớm về virus corona qua đời: Gia cảnh ít người biết của 'người hùng Vũ Hán'
Câu chuyện của đôi vợ chồng 9X Yên Chiêm Phi – Thiết Tiêu Hội giữa lúc dịch bệnh Corona đang hoành hành tại Trung Quốc được đăng tải trên trang Sina mới đây nhận được rất nhiều sự quan tâm từ bạn đọc.
Theo đó, cuộc sống của vợ chồng họ đảo lộn hoàn toàn sau khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra bùng phát tại Vũ Hán. Là một chiến sĩ công an của thành phố Vũ Hán, ngày 21/1 Yên Chiêm Phi nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch. Cũng từ đó anh liên tục bận rộn với các nhiệm vụ tuyến đầu của công tác phòng chống dịch tại Vũ Hán.
Sau đó vài ngày, vào đêm giao thừa Tết nguyên đán 2020, vợ anh Thiết Tiêu Hội – một y tá cũng bắt đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Từ đó, cô bắt đầu cách ly với gia đình để tập trung công tác. Mặc dù công việc khác nhau nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn đồng hành trong cuộc chiến với dịch bệnh. Họ tự mặc định rằng khi cuộc chiến này chưa kết thúc họ sẽ không được gặp nhau. Chính vì vậy khi đồng hồ bước sang ngày mới, cả hai mới có thể gọi điện cho nhau báo tin bình an.
Nhiều người xúc động cho rằng, dù cuộc chiến này đầy cam go nhưng với tinh thần hy sinh của mình, những người trẻ tuổi như Yên Chiêm Phi và Thiết Tiêu Hội chính là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.