Câu chuyện chống dịch cảm động của cặp vợ chồng 9X giữa tâm dịch Vũ Hán

Câu chuyện của đôi vợ chồng 9X Yên Chiêm Phi – Thiết Tiêu Hội giữa lúc dịch bệnh Corona đang hoành hành tại Trung Quốc được đăng tải trên trang Sina mới đây nhận được rất nhiều sự quan tâm từ bạn đọc.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi 9X Yên Chiêm Phi và Thiết Tiêu Hội - Ảnh: Sina

Theo đó, cuộc sống của vợ chồng họ đảo lộn hoàn toàn sau khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra bùng phát tại Vũ Hán. Là một chiến sĩ công an của thành phố Vũ Hán, ngày 21/1 Yên Chiêm Phi nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch. Cũng từ đó anh liên tục bận rộn với các nhiệm vụ tuyến đầu của công tác phòng chống dịch tại Vũ Hán.