Câu chuyện chống dịch cảm động của cặp vợ chồng 9X giữa tâm dịch Vũ Hán

Sống khỏe 11/02/2020 17:53

Giữa lúc virus Corona đang hoành hành, câu chuyện cảm động của cặp đôi 9X tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Câu chuyện của đôi vợ chồng 9X Yên Chiêm Phi – Thiết Tiêu Hội giữa lúc dịch bệnh Corona đang hoành hành tại Trung Quốc được đăng tải trên trang Sina mới đây nhận được rất nhiều sự quan tâm từ bạn đọc.

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Gia đình hạnh phúc của cặp đôi 9X Yên Chiêm Phi và Thiết Tiêu Hội - Ảnh: Sina

Theo đó, cuộc sống của vợ chồng họ đảo lộn hoàn toàn sau khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra bùng phát tại Vũ Hán. Là một chiến sĩ công an của thành phố Vũ Hán, ngày 21/1 Yên Chiêm Phi nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch. Cũng từ đó anh liên tục bận rộn với các nhiệm vụ tuyến đầu của công tác phòng chống dịch tại Vũ Hán.

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Từ ngày 21/1, Yên Chiêm Phi bắt đầu tham gia chiến dịch phòng chống dịch bệnh tại Vũ Hán - Ảnh: Sina
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Bất kể ngày hay đêm, anh đều có mặt nơi tuyến đầu của chiến dịch này - Ảnh: Sina
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Tranh thủ ăn cơm nhưng chàng trai trẻ vẫn quan sát mọi thứ xung quanh - Ảnh: Sina
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Anh tận tình hướng dẫn những người muốn quyên góp cho công tác chống dịch tại Vũ Hán - Ảnh: Sina

Sau đó vài ngày, vào đêm giao thừa Tết nguyên đán 2020, vợ anh Thiết Tiêu Hội – một y tá cũng bắt đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Từ đó, cô bắt đầu cách ly với gia đình để tập trung công tác. Mặc dù công việc khác nhau nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn đồng hành trong cuộc chiến với dịch bệnh. Họ tự mặc định rằng khi cuộc chiến này chưa kết thúc họ sẽ không được gặp nhau. Chính vì vậy khi đồng hồ bước sang ngày mới, cả hai mới có thể gọi điện cho nhau báo tin bình an.

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Yên Chiêm Phi tranh thủ đi siêu thị mua đồ ăn về cho gia đình - Ảnh: Sina
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Hai tuần anh đi mua đồ ăn một lần, mang đến trước cửa nhà bố mẹ vợ nhưng không dám bước vào vì sợ nhiễm bệnh cho người nhà - Ảnh: Sina
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Vì cả hai vợ chồng cùng ở tuyến đầu của cuộc chiến này nên họ gửi con trai nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Dù nhớ con anh cũng không dám bế vì sợ vô tình lây nhiễm bệnh cho con - Ảnh: Sina
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Yên Chiêm Phi quan sát con qua camera...
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... trong khi Thiết Tiêu Hội bận rộn trong phòng cách ly - Ảnh: Sina
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Cô chăm sóc bệnh nhân tận tình...
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... cùng đồng nghiệp đưa một ca bệnh nặng đến phòng cấp cứu - Ảnh: Sina
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Hầu hết những bệnh nhân này đều nhiễm virus Corona rất nặng. Để tránh lây nhiễm cho người nhà, các y tá là người chăm sóc cho bệnh nhân ở trong phòng cách ly - Ảnh: Sina
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Thiết Tiêu Hội ghi chép lại tình hình công việc của một ngày...
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... sau khi cởi bộ đồ bảo hộ, khuôn mặt cô in đầy vết hằn - Ảnh: Sina
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0h10', Thiết Tiêu Hội và đồng nghiệp lên xe về nơi ở dành cho y tá...
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... chỉ khi đã tan ca, vợ chồng Yên Chiêm Phi và Thiết Tiêu Hội mới gọi điện cho nhau báo bình an - Ảnh: Sina

Nhiều người xúc động cho rằng, dù cuộc chiến này đầy cam go nhưng với tinh thần hy sinh của mình, những người trẻ tuổi như Yên Chiêm Phi và Thiết Tiêu Hội chính là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

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Từ khóa:   nCoV viêm đường hô hấp Vũ Hán

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