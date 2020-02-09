Cố tình che giấu từng đến Vũ Hán, người phụ nữ tử vong vì để lỡ thời gian điều trị

Sống khỏe 09/02/2020 14:41

Mặc dù đã từng đến Vũ Hán nhưng người phụ nữ họ Lưu lại che giấu sự việc này khiến bà tử vong vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hôm nay, trang QQ đưa tin một người phụ nữ sống tại huyện Nội Khâu, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã qua đời hôm qua vì nhiễm virus Corona. Bệnh nhân đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất vì cố tình che giấu hành trình của mình.

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Mặc dù đã từng đến Vũ Hán nhưng bà Lưu và người nhà vẫn một mực phủ nhận - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ họ Lưu 64 tuổi là người huyện Nội Khâu, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Ngày 17/1 bà cùng chồng, con gái, con rể, cháu ngoại, tổng cộng 5 người chạy xe riêng từ thành phố Vũ Hán về huyện Nội Khâu. Ngày 18/1 bà đến khám răng tại một phòng khám nha khoa huyện Nội Khâu. Ngày 31/1 do xuất hiện dấu hiệu hen suyễn nên người phụ nữ này đã đến bệnh viện huyện Nội Khâu thăm khám.

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Chỉ đến khi tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, gia đình bà Lưu mới thừa nhận đã từng đến Vũ Hán. Xét nghiệm ngay sau đó cho thấy bà bị nhiễm virus Corona - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 4/2 tình hình sức khỏe sức khỏe của bệnh nhân ngày càng xấu, thế nhưng bà Lưu và người nhà vẫn một mực phủ nhận việc đã từng đến Vũ Hán. Phải đến ngày 6/2, sau khi các y tá hỏi đi hỏi lại gia đình bà Lưu mới thừa nhận đã đến Vũ Hán vào giữa tháng 1. Ngay sau đó bà Lưu được đưa đi xét nghiệm. Ngày 7/2 bà được chẩn đoán bị nhiễm viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Sau đó một ngày, bệnh nhân qua đời vì để lỡ mất giai đoạn điều trị tốt nhất.

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Mặc dù bà Lưu đã qua đời nhưng cảnh sát vẫn đề nghị mở một cuộc điều tra về hành vi cố tình gây nguy hiểm cho cộng đồng - Ảnh minh họa: Internet

77 y bác sĩ, những người tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly ngay sau đó. Chính quyền đã phong tỏa nơi ở và thôn làng nơi gia đình bà Lưu sinh sống để tiến hành cách ly, khử trùng nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona. Đứng trước sự việc này, cơ quan chức năng huyện Nội Khâu đề nghị mở một cuộc điều tra với bệnh nhân và gia đình vì hành vi cố tình gây nguy hiểm cho cộng đồng.

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Từ khóa:   viêm phổi cấp Vũ Hán nCoV

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