Mặc dù đã từng đến Vũ Hán nhưng người phụ nữ họ Lưu lại che giấu sự việc này khiến bà tử vong vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
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Hôm nay, trang QQ đưa tin một người phụ nữ sống tại huyện Nội Khâu, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã qua đời hôm qua vì nhiễm virus Corona. Bệnh nhân đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất vì cố tình che giấu hành trình của mình.
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ họ Lưu 64 tuổi là người huyện Nội Khâu, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Ngày 17/1 bà cùng chồng, con gái, con rể, cháu ngoại, tổng cộng 5 người chạy xe riêng từ thành phố Vũ Hán về huyện Nội Khâu. Ngày 18/1 bà đến khám răng tại một phòng khám nha khoa huyện Nội Khâu. Ngày 31/1 do xuất hiện dấu hiệu hen suyễn nên người phụ nữ này đã đến bệnh viện huyện Nội Khâu thăm khám.
Ngày 4/2 tình hình sức khỏe sức khỏe của bệnh nhân ngày càng xấu, thế nhưng bà Lưu và người nhà vẫn một mực phủ nhận việc đã từng đến Vũ Hán. Phải đến ngày 6/2, sau khi các y tá hỏi đi hỏi lại gia đình bà Lưu mới thừa nhận đã đến Vũ Hán vào giữa tháng 1. Ngay sau đó bà Lưu được đưa đi xét nghiệm. Ngày 7/2 bà được chẩn đoán bị nhiễm viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Sau đó một ngày, bệnh nhân qua đời vì để lỡ mất giai đoạn điều trị tốt nhất.
77 y bác sĩ, những người tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly ngay sau đó. Chính quyền đã phong tỏa nơi ở và thôn làng nơi gia đình bà Lưu sinh sống để tiến hành cách ly, khử trùng nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona. Đứng trước sự việc này, cơ quan chức năng huyện Nội Khâu đề nghị mở một cuộc điều tra với bệnh nhân và gia đình vì hành vi cố tình gây nguy hiểm cho cộng đồng.