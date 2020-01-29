7 việc cần làm để tránh xa virus Corona, rửa tay chỉ đứng vị trí thứ 3

Sống khỏe 29/01/2020 06:40

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự phòng tránh với các biện pháp dưới đây.

Trong thời gian ngắn, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã trở thành nỗi khiếp đảm của người dân Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Gần 2 tháng sau khi bị phát hiện, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người và hàng ngàn người được chẩn đoán nhiễm bệnh. Các quốc gia đang chung tay kiểm soát và hạn chế sự phát tán của căn bệnh chưa tìm được vắc xin này.

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Tính đến nay bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người và khiến gần 5.000 người nhiễm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Đứng trước tình hình căng thẳng hiện tại, mới đây trang QQ của Trung Quốc đã đưa ra 7 việc cần làm giúp người dân phòng ngừa căn bệnh này.

Thứ nhất: Đeo khẩu trang

Khi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona bùng phát, nhiều cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang để phòng bệnh. Theo các bác sĩ, chủng virus Corona mới chủ yếu được lây truyền qua không khí, vì vậy nếu đeo khẩu trang ở những nơi đông người chúng ta sẽ giảm được nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó, đeo khẩu trang là việc quan trọng nhất để phòng chống dịch bệnh này.

Thứ hai: Ít đi ra ngoài

Trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát, chúng ta nên hạn chế đi ra ngoài đặc biệt là không nên đến những nơi đông người. Bên cạnh đó, chúng ta cần đảm bảo không gian sống phải luôn thông thoáng. Đối với các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao cần phải được cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày.

Thứ ba: Rửa tay thường xuyên

Tay chúng ta tiếp xúc với rất nhiều đồ vật mỗi ngày, vì vậy có thể nói đây là bộ phận bẩn nhất. Rửa tay thường xuyên là việc cần làm để khử trùng giúp bạn tránh xa sự tấn công của những vi khuẩn có hại.

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Các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để tìm ra vắc xin cho căn bệnh này - Ảnh minh họa: Internet

Thứ tư: Uống nhiều nước

Việc uống nhiều nước rất quan trọng trong việc phòng chống sự tấn công của virus Corona mới. Uống nước giúp cổ họng không bị khô, không những giảm ho mà còn cải thiện khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Thứ năm: Chú ý nghỉ ngơi, không nên thức khuya

Nếu bạn thường xuyên thức khuya thì nên thay đổi thói quen này. Thức khuya sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Thứ sáu: Không tiếp xúc với động vật hoang dã

Dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona được xác nhận là có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Vì vậy chúng ta không nên tiếp xúc và ăn các loại động vật có mang mầm bệnh.

Thứ bảy: Giữ gìn vệ sinh môi trường sống

Chúng ta phải giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Kịp thời loại bỏ rác thải để virus Corona không có cơ hội phát triển và tấn công.

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Từ khóa:   viêm đường hô hấp viêm phổi cấp bệnh viêm phổi

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