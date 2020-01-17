Sảy thai ở tháng thứ 7 vì nguyên nhân ít ai ngờ tới, các bà bầu nên cảnh giác

Sống khỏe 17/01/2020 06:30

Bất ngờ bị sảy thai khi đang mang bầu ở tháng thứ 7, người phụ nữ ân hận tột cùng vì hành động tưởng vô hại của mình lại khiến đứa con ra đi mãi mãi.

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ khá nhạy cảm, sức đề kháng tương đối thấp. Do đó, trong suốt thai kỳ chị em phụ nữ cần bảo vệ sức khỏe cẩn thận để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Mới đây, trang QQ vừa đăng tải 1 bài viết nhận được sự quan tâm đặc biệt của chị em phụ nữ, nhất là các bà bầu. Theo đó, một bà bầu Trung Quốc bị sảy thai vì nguyên nhân ít ai ngờ.

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Tắm quá lâu không tốt cho sức khỏe mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ này khó khăn mới có thể mang thai. Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, tình trạng sức khỏe của cả mẹ và con đều tương đối ổn định. Tuần trước, người phụ nữ này vẫn tiến hành những bài tập thai kỳ như bình thường.

Ngày hôm đó cô vận động hơi nhiều nên đổ mồ hôi. Vừa về đến nhà, cô vào phòng tắm ngay, thời gian tắm cũng lâu hơn thường ngày. Đến tối, cô cảm thấy bụng không thoải mái. Tuy nhiên, cô chỉ nghĩ rằng em bé đang nghịch ngợm nên không để ý nhiều. Đến nửa đêm, cô thấy bụng đau dữ dội. Người nhà tức tốc đưa đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói rằng em bé không còn nữa.

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Việc tắm lâu khi nhiệt độ nước quá cao cộng thêm thời tiết lạnh rất dễ gây sảy thai cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ cho biết, nguyên nhân gây sảy thai là do người mẹ tắm quá lâu, thời tiết lạnh cộng thêm nhiệt độ nước tắm cao khiến việc hô hấp không được đảm bảo. Thai nhi trong bụng bị thiếu dưỡng khí nên dẫn đến hậu quả đau lòng. Biết được lý do, người mẹ vô cùng ân hận nhưng đã muộn.

Khi đang mang thai, chị em hãy ghi nhớ những điều dưới đây:

Chỉ nên tắm trong khoảng thời gian 15 phút

Thông thường diện tích phòng tắm khá nhỏ. Nếu không được thông gió, thời tiết lạnh mà nước tắm lại quá nóng rất dễ xảy ra tình trạng thiếu dưỡng khí. Do đó, các bà bầu không nên tắm quá lâu, đừng quá 15 phút.

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Phụ nữ mang thai không nên tắm quá lâu kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cẩn thận té ngã trong phòng tắm

Trượt chân té ngã là việc tối kị đối với bà bầu. Khi tắm, chị em cần chú ý đề phòng việc bị trượt chân kẻo gặp hậu quả khó lường.

Không nên tắm ở nhà tắm công cộng

Tắm ở nơi công cộng không tốt cho phụ nữ đang mang thai. Bởi vì trong thai kỳ, sức đề kháng của thai phụ rất kém nên dễ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ và bé.

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