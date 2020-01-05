Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu ‘ba đen, hai đau’, hãy đi khám ngay vì rất có thể bạn đã bị mắc ung thư phổi

Sống khỏe 05/01/2020 08:49

Ung thư phổi là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Khi cơ thể bạn xuất hiện dấu hiệu ‘ba đen, hai đau’ này, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Theo Sohu, tại Trung Quốc vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân mắc ung thư phổi khoảng 50 tuổi và có hơn 20 năm hút thuốc. Gần đây thấy môi ngày một đen, bệnh nhân đến bệnh viện xét nghiệm thì được chẩn đoán mắc ung thư phổi.

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Ung thư phổi là một trong những căn bệnh rất nguy hiểm, khi phát hiện thường ở giai đoạn cuối - Ảnh minh họa: Internet

Ung thư phổi là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Phần lớn khi được phát hiện, các bệnh nhân đều ở giai đoạn cuối. Do đó, các bác sĩ cảnh báo khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu “ba đen, hai đau” như dưới đây, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay vì rất có thể phổi của bạn đã bị tế bào ung thư tấn công.

Ba đen

Tay đen

Những người hút thuốc trong một thời gian dài do ảnh hưởng của các loại độc tố trong thuốc lá khiến bàn tay thường có màu vàng. Nhưng một khi ngón tay hoặc móng tay chuyển sang màu đen thì rất có thể bạn đã bị ung thư phổi.

Môi thâm đen

Môi người bình thường sẽ có màu đỏ tươi nhưng khi bị ung thư phổi, màu môi có thể biến thành màu đỏ sẫm hoặc nâu đỏ. Đây là một trong những dấu hiệu ung thư phổi khá phổ biến.

Mặt đen

Sắc mặt và làn da của những bệnh nhân ung thư phổi thường tối và xỉn màu hơn người bình thường.

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Môi đen, tay đen, mặt đen là một trong những dấu hiệu đầu tiên của ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân nào khiến những bệnh nhân bị ung thư phổi lại xuất hiện những dấu hiệu này? Theo Sohu, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong cơ thể của các bệnh nhân ung thư, các tế bào melanocytes tăng mạnh. Hoạt động của chúng gây ra hiện tượng đen của lớp biểu bì và niêm mạc. Nguyên nhân thứ hai, chức năng thông khí của phổi bị suy giảm, lượng oxy tham gia vào quá trình trao đổi khí cũng bị suy giảm do đó màu máu sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm khiến da và niêm mạc cũng có màu tương tự.

Hai đau

Đau ngực

Đau ngực là một trong những biểu hiện lâm sàng phổ biến nhất của ung thư phổi vì các tế bào ung thư xâm lấn màng phổi, gây ra ho. Đặc biệt khi bị ung thư phổi, tình trạng ho xảy ra càng nghiêm trọng khiến khoang màng phổi bị căng tức, gây đau ngực.

Đau vai hoặc đau lưng

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Đôi khi đau lưng và đau vai cũng là dấu hiệu lâm sàng của căn bệnh này - Ảnh minh họa: Internet

Một tỷ lệ nhỏ những bệnh nhân ung thư phổi có biểu hiện lâm sàng ban đầu là bị đau vai hoặc đau lưng. Điều này có liên quan đến vị trí phát sinh của ung thư phổi. Nếu ung thư xảy ra ở đầu phổi sẽ gây đau vai và đau lưng. Vậy nhưng rất nhiều người lại không chú ý đến những cơn đau này, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Trên đây là những triệu chứng đầu tiên và khá dễ nhận biết của bệnh ung thư phổi. Những ai hút thuốc hoặc gia đình từng có người bị ung thư cần chú ý đến những dấu hiệu này để kịp thời đi khám. 

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Từ khóa:   bệnh ung thư dấu hiệu ung thư hút thuốc lá

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