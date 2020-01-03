Ba thứ ít ăn, ba việc cần làm của đàn ông để thận khỏe mạnh

Tất cả chúng ta đều biết thận cực kỳ quan trọng với sức khỏe , đặc biệt là với đàn ông. Theo Sohu, nếu muốn thận khỏe mạnh, phái mạnh có ba việc nên làm và ba thứ ít ăn.

Các loại thịt đỏ không chỉ là thực phẩm có hàm lượng purine cao mà còn giàu chất béo. Nếu ăn quá nhiều có thể dễ dàng dẫn đến nồng độ axit uric trong cơ thể tăng cao. Bên cạnh đó các loại thịt này còn chứa nhiều chất béo động vật, khi vào cơ thể rất khó tiêu hóa và sẽ thúc đẩy xơ cứng động mạch thận và các bệnh về thận khác. Do đó nếu quý ông muốn sức khỏe của thận ổn định thì tốt nhất là nên ăn ít thịt đỏ.

Ít ăn mì gói

Mì gói là một món ăn vô cùng phổ biến hiện nay vì sự tiện lợi, vậy nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Mì gói có chứa axit béo trans, chứa nhiều dầu và muối. Sử dụng trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thận và làm tăng nguy cơ bị suy thận.

Ít ăn muối

Nếu chúng ta ăn nhiều muối trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải cho cơ thể. Do đó nếu muốn bảo vệ sức khỏe của thận, bạn nên hạn chế ăn mặn.

3 việc nên làm

Nên uống nhiều nước

Uống nước nhiều có thể giúp cơ thể bài tiết độc tố và tạp chất một cách hiệu quả. Nếu uống ít nước các độc tố sẽ tích tụ trong thận, theo thời gian sẽ gây hại cho thận. Vì vậy để chăm sóc sức khỏe cho thận chúng ta cần uống nước đều đặn và khoa học.

Uống nhiều nước là cách rất tốt để chăm sóc sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nên ngủ đủ giấc

Ngủ không đủ giấc chẳng những gây ra các bệnh mãn tính như tiểu đường mà còn có thể gây suy giảm khả năng miễn dịch và tổn thương thận. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, so với những người ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, những người ngủ ít hơn 5-6 tiếng mỗi đêm thường có nguy cơ mắc bệnh protein niệu (dư thừa protein trong nước tiểu) cao hơn và suy giảm chức năng thận nhanh hơn. Chính vì vậy duy trì một giấc ngủ tốt sẽ giúp thận khỏe mạnh.

Nên chăm chỉ vận động

Muốn thận khỏe mạnh chúng ta nên tự rèn thói quen tập thể dục vào buổi sáng. Trên thực tế bảo vệ thận là một quá trình vô cùng khó khăn. Nếu kiên trì tập thể dục và có thói quen ăn uống hợp lý, bạn mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.