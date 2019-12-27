Bất ngờ về mối quan hệ mật thiết giữa ung thư với thừa cân, béo phì

Sống khỏe 27/12/2019 11:47

Thừa cân cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. Do đó, giảm cân chính là cách hiệu quả để phòng tránh căn bệnh này.

Chắc chắn ai cũng sợ căn bệnh ung thư. Bệnh thường không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào ở giai đoạn đầu, đến khi phát hiện thì đã muộn. Chính vì vậy chúng ta cần tìm cách phòng tránh ung thư từ thực phẩm cho đến lối sống.

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Ung thư là căn bệnh mà ai cũng phải khiếp sợ. Cách phòng ngừa căn bệnh này chính là điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống hàng ngày

Thừa cân, béo phì là tình trạng rất phổ biến của xã hội hiện đại. Đây là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh liên quan đến tim mạch và đường huyết. Thế nhưng, ít ai biết chúng còn liên quan đến một số bệnh ung thư nguy hiểm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người thừa cân trong một thời gian dài có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tụy, ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư thực quản và hơn 10 loại ung thư khác cao hơn người bình thường. Do đó, giảm cân là một trong những cách phòng tránh ung thư tốt nhất.

Theo Sohu, một nghiên cứu mới đây cho biết tình trạng viêm mãn tính thường xảy ra ở những người béo phì. Một khi cơ thể xảy ra tình trạng viêm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các mạch máu và có thể dẫn đến ung thư. Bên cạnh đó estrogen và insulin ở người béo phì thường rất bất thường. Những người bị tăng insulin máu, insulin không nhạy cảm cũng có thể mắc ung thư do chuyển hóa hormone.

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Không chỉ ung thư, thừa cân, béo phì cũng là một trong những mối lo của xã hội hiện đại

Vì vậy kiểm soát cân nặng chính là cách giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Theo các bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống, ăn nhiều rau xanh, hạn chế ăn đồ dầu mỡ và thường xuyên vận động là cách tốt nhất để chúng ta kiểm soát cân nặng cũng như phòng ngừa ung thư.

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