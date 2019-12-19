Qua tìm hiểu, bác sĩ phát hiện cách sinh hoạt hàng ngày của ông Dương không lành mạnh. Ông lười vận động, thường thích ăn đồ dầu mỡ, rất ít ăn rau quả. Ngoài ra, ông còn thích hút thuốc, uống rượu. Những thói quen xấu này chính là nguyên nhân khiến ông mắc phải căn bệnh ung thư mặc dù chưa đến 50 tuổi.

Ông Dương, 49 tuổi (Trung Quốc) đi vệ sinh ra máu. Ban đầu ông chỉ nghĩ rằng mình bị trĩ. Vậy nhưng kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy ông đã bị ung thư đại tràng. Vì sao một người chưa đến 50 tuổi như ông Dương lại mắc căn bệnh quái ác này?

Để tránh xa ung thư, các bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên có những thói quen lành mạnh. Theo QQ, chỉ cần kiên trì thực hiện “2 NÊN, 3 KHÔNG” vào buổi tối như dưới đây, bạn sẽ giảm được nguy cơ mắc ung thư.

Chúng ta nên tích cực vận động để tránh xa bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không có thói quen tập thể dục buổi sáng do bận rộn hoặc lười biếng. Trên thực tế, vận động rất quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư. Kiên trì vận động có thể khống chế được cân nặng của cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch. Nếu lười vận động, bạn sẽ dễ dàng bị tăng cân đồng thời tăng nguy cơ mắc ung thư.

Do đó, hãy dành thời gian tập luyện vào buổi tối nếu không thể tập vào buổi sáng. Tuy nhiên, bạn nên chọn thời gian tập hợp lý kẻo ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Nên ăn nhiều rau xanh

Nếu buổi sáng và buổi trưa ăn nhiều đồ dầu mỡ, buổi tối chúng ta nhất định phải bổ sung rau xanh. Thực phẩm này không chỉ bổ sung vitamin mà còn giúp giảm lượng lipid trong máu và rất có lợi cho việc phòng ngừa ung thư đại tràng.

Không thức đêm

Nên đảm bảo chất lượng giấc ngủ buổi tối để có được sức khỏe tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Điều đầu tiên không nên làm vào buổi tối là không thức đêm. Hiện nay nhiều bạn trẻ thích thức khuya. Thói quen này sẽ làm giảm sức đề kháng, đồng thời làm giảm chất lượng giấc ngủ khiến bệnh ung thư dễ dàng tìm đến.

Không uống rượu

Một điều được bác sĩ đặc biệt khuyến cáo là chúng ta không nên uống rượu vào buổi tối. Thông thường sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều người có thói quen uống chút rượu vào buổi tối. Thế nhưng, về lâu dài thói quen này dễ gây ung thư gan và ung thư tuyến tụy.

Không hút thuốc

Uống rượu hay hút thuốc đều là những thói quen không tốt cho sức khỏe. Hút thuốc trong một thời gian dài có thể khiến bạn bị ung thư phổi. Chính vì vậy chúng ta không nên sử dụng, đặc biệt vào buổi tối.