Để con sinh ra không bị bớt, mẹ tuyệt đối không được làm 3 điều này khi mang thai

Sống khỏe 14/12/2019 06:05

Bớt ở trẻ sơ sinh là chuyện thường gặp, tuy nhiên các bà mẹ vẫn có thể tránh được điều này nếu chú ý ba việc dưới đây khi mang thai.

Theo Baijahao, một thống kê y tế cho thấy tỷ lệ trẻ sơ sinh có bớt chiếm tới 10%. Đáng chú ý, các vết bớt này xuất hiện trên cơ thể trẻ là do một vài yếu tố ảnh hưởng. Nếu trong thai kỳ, người mẹ tránh làm ba việc dưới đây thì sẽ hạn chế được tình trạng bớt ở trẻ sơ sinh.

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Hiện tượng bớt ở trẻ sơ sinh chiếm tới 10% - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm

Ai cũng yêu thích cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Ngay cả khi mang thai họ cũng muốn làm đẹp cho bản thân. Tuy nhiên, đối với phụ nữ đang mang thai, việc trang điểm lại không phù hợp. Mỹ phẩm chứa nhiều loại sắc tố và thành phần kim loại nặng. Nếu bạn thường xuyên trang điểm trong suốt thời gian mang thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và thai nhi, dễ hình thành các vết thâm và gây ra vết bớt trên da em bé.

Ăn đồ lạnh, cay và thực phẩm chứa hormone

Rất nhiều chị em trong quá trình mang thai đã nuông chiều cái miệng, ăn uống thoải mái mà không biết rằng một số thực phẩm không phù hợp cho thai phụ. Đặc biệt là các đồ ăn lạnh, cay và các thực phẩm chứa hormone. Những thực phẩm này dễ gây ra biến hóa trong cơ thể, hình thành các vết bớt cho bé. Chính vì vậy trong thai kỳ, mẹ bầu hãy tránh xa các thực phẩm này, đồng thời nên ăn nhiều các loại rau quả tươi để cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi.

Làm việc trong môi trường bức xạ

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Môi trường làm việc nhiều bức xạ cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến các vết bớt ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài trang điểm và thực phẩm ăn uống hàng ngày, bức xạ cũng là một trong những nguyên nhân hình thành bớt trên cơ thể trẻ. Nếu trong quá trình mang thai, chị em phụ nữ thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường bức xạ hoặc ô nhiễm nặng, điều này có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của thai nhi từ đó dẫn đến việc hình thành các vết bớt trên cơ thể trẻ.

Ngoài 3 trường hợp trên, một số trẻ sơ sinh bị vết bớt mạch máu. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do trong thai kỳ, bụng của người mẹ từng bị va đập. Vì vậy trong quá trình mang thai, chị em phụ nữ cần bảo vệ tốt cho bản thân, đừng để phần bụng va đập với bất kỳ thứ gì dù mạnh hay nhẹ.

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Từ khóa:   trẻ sơ sinh môi trường bức xạ bệnh trẻ em

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