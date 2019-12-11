Bác sĩ da liễu cảnh báo: 3 loại thực phẩm càng ăn da càng xấu

Sống khỏe 11/12/2019 06:29

Chăm sóc da mặt là việc thường làm của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nếu chăm sóc nhiều mà da vẫn xấu, rất có thể là do bạn ăn quá nhiều 3 loại thực phẩm dưới đây.

Nhiều chị em phụ nữ luôn cảm thấy tình trạng da của mình rất xấu dù được chăm sóc kỹ càng bằng những loại mỹ phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, ít người biết rằng tình trạng sức khỏe của da có liên quan mật thiết với chế độ ăn uống.

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Nhiều người nghĩ rằng da xấu là do không được chăm sóc mà quên đi vai trò quan trọng của việc ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có một làn da khỏe mạnh, ngoài việc chăm sóc da hàng ngày chúng ta còn phải đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống. Nếu bạn thường xuyên dùng những thực phẩm không có lợi cho da thì lâu dài da sẽ càng ngày càng xấu. Theo QQ, dưới đây là 3 loại thực phẩm không nên dùng nhiều để có làn da đẹp.

Bánh kẹo

Ăn quá nhiều bánh kẹo sẽ làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đặc biệt sau khi đường vào cơ thể sẽ làm giảm tính đàn hồi của da, không tốt cho sự hình thành collagen. Vì thế, da bị lão hóa rất nhanh. Chính vì vậy muốn có một làn da khỏe đẹp thì chúng ta nên chú ý ăn uống hợp lý, không nên ăn quá nhiều đường.

Hải sản

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Những ai hay bị dị ứng không nên ăn quá nhiều hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hải sản là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Vì hải sản chứa nhiều histamine nên sau khi ăn rất dễ khiến chúng ta bị dị ứng. Nếu bạn là người bị dị ứng và thường xuyên ăn hải sản, da sẽ càng dễ bị tổn thương hơn do tác động của histamine.

Các sản phẩm từ sữa

Nhiều người nghĩ các sản phẩm từ sữa có thể bổ sung protein, rất tốt cho việc chăm sóc da. Tuy nhiên, với những ai bị dị ứng các chế phẩm làm từ sữa, nếu dùng quá nhiều rất dễ xuất hiện tình trạng da bị dị ứng. Ngoài ra, cơ thể một số người không tiếp nhận chất lactose có trong sữa, nếu cố tình dùng các sản phẩm này sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, thậm chí gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm khác.

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Để có một làn da và cơ thể khỏe mạnh, bạn cần phải chú ý đến việc ăn uống và chăm sóc sức khỏe hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ da xấu là do không được chăm sóc tốt nhưng chế độ ăn uống hàng ngày cũng góp phần quan trọng đối với tình trạng sức khỏe của da. Do đó, bạn cần chú ý đến các loại thực phẩm nên và không nên ăn để có một làn da khỏe đẹp và cơ thể khỏe mạnh.

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