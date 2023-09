Chân mọc nốt ruồi

Nếu chân có mọc nốt ruồi và không ngừng phát triển về kích thước, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe gấp - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi mọc ở chân là điều bình thường nhưng nếu nó không ngừng tăng kích thước, bề mặt lồi lên có cảm giác rất dễ vỡ thì bạn nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Rất có thể bạn đã bị một khối u hắc sắc tố ác tính, có nguy cơ chuyển sang ung thư da.

Ung thư da rất khó phát hiện, một khi người bệnh phát hiện thì thường đã ở giai đoạn cuối. Chính vì thế chúng ta cần chú ý đến ngón chân, ngón tay, móng chân, móng tay, lòng bàn chân, lòng bàn tay và các vị trí khác trên cơ thể. Nếu có những nốt đen phát triển dị thường thì nên đi kiểm tra sức khỏe gấp.

Chân bị phù

Chân bị phù nề bệnh lý cũng là một loại tín hiệu mà cơ thể bạn muốn gửi đi để cảnh báo tình trạng sức khỏe không bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Chân bị phù thường do hai trường hợp đó là phù do sinh lý và phù do bệnh lý. Nếu chân bị phù do sinh lý như uống nước nhiều hoặc đi bộ nhiều thì đây là điều bình thường. Còn nếu phù do bệnh lý thì rất có thể bạn đã mắc các bệnh như ung thư gan, ung thư phổi hoặc ung thư thận.

Trong trường hợp bị phù do bệnh lý, rất có thể trong cơ thể bạn đã có một khối u. Khối u này chèn ép dây thần kinh, niệu quản, huyết quản… dẫn đến khó bài tiết và bị phù. Nếu cơ thể bạn thường xuyên bị phù thì hãy đi bệnh viện kiểm tra.

Khi bị tế bào ung thư tấn công, cơ thể chúng ta thường phát đi một vài tín hiệu. Bạn cần sớm nhận biết các dấu hiệu này để thăm khám và điều trị kịp thời.