Mặc dù hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi cùng nhiều căn bệnh nguy hiểm khác nhưng rất nhiều người vẫn không thể bỏ được thói quen độc hại này.

Chúng ta đều biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và rất dễ gây ung thư phổi nhưng nhiều người vẫn không thể cai thuốc. Vậy làm sao có thể giảm ảnh hưởng của khói thuốc lá đến mức thấp nhất? Trang QQ (Trung Quốc) cho hay, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng lớn nhất nếu hút thuốc vào 3 thời điểm này.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Khi mới ngủ dậy vào buổi sáng

Rất nhiều người có thói quen vừa tỉnh dậy vào buổi sáng là ngay lập tức cầm lấy điếu thuốc. Họ cho rằng hút thuốc vào thời điểm này giúp mình tỉnh táo. Vậy nhưng trên thực tế hút thuốc vào thời điểm này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, kích thích phế quản, làm tăng tỷ lệ viêm phế quản mãn tính.

Không chỉ vậy, khi mới ngủ dậy, không khí trong phòng không thông thoáng. Hút thuốc vào thời điểm này sẽ đẩy nhanh sự xâm nhập của các chất độc hại như nicotine và cacbon monoxit vào cơ thể con người.

Khi đi vệ sinh

Nhà vệ sinh có không gian kín, nếu hút thuốc ở đây sẽ gây tác hại rất lớn cho cơ thể con người. Đặc biệt trong nhà vệ sinh vi khuẩn rất nhiều. Rất có thể chúng sẽ bám theo khói thuốc lá xâm nhập vào miệng. Ngoài ra hút thuốc trong nhà vệ sinh cũng sẽ hình thành thói quen kéo dài thời gian đi vệ sinh. Điều này cũng giống việc sử dụng điện thoại trong khi đi vệ sinh, có thể gây ra các bệnh về đường ruột như táo bón.

Có những thời điểm hút thuốc lá sẽ có tác hại khôn lường cho cơ thể mà chúng ta không biết đến - Ảnh minh họa: Internet

Khi vừa mới vận động xong

Khi vận động, chúng ta đã tiêu hao một lượng lớn dưỡng khí. Nếu hút một điếu thuốc vào thời điểm này sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu khí. Đặc biệt tim cần đủ oxy để hoạt động bình thường, nếu thiếu oxy sẽ làm gia tăng gánh nặng cho tim. Ngoài ra hút thuốc sau khi vận động sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đào thải chất độc của phổi, khói thuốc sẽ gây tổn hại cho phổi.

Ngoài 3 thời điểm này, nhiều người có thói quen khi ăn cơm cũng phải hút thuốc, không tốt cho hệ tiêu hóa. Trên thực tế, bạn nên cai thuốc hoàn toàn vì sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

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