Hút thuốc ở 3 thời điểm này cũng giống như ‘tự sát mãn tính’

Sống khỏe 06/12/2019 06:56

Mặc dù hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi cùng nhiều căn bệnh nguy hiểm khác nhưng rất nhiều người vẫn không thể bỏ được thói quen độc hại này.

Chúng ta đều biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và rất dễ gây ung thư phổi nhưng nhiều người vẫn không thể cai thuốc. Vậy làm sao có thể giảm ảnh hưởng của khói thuốc lá đến mức thấp nhất? Trang QQ (Trung Quốc) cho hay, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng lớn nhất nếu hút thuốc vào 3 thời điểm này.

hut thuoc la 1
Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Khi mới ngủ dậy vào buổi sáng

Rất nhiều người có thói quen vừa tỉnh dậy vào buổi sáng là ngay lập tức cầm lấy điếu thuốc. Họ cho rằng hút thuốc vào thời điểm này giúp mình tỉnh táo. Vậy nhưng trên thực tế hút thuốc vào thời điểm này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, kích thích phế quản, làm tăng tỷ lệ viêm phế quản mãn tính.

Không chỉ vậy, khi mới ngủ dậy, không khí trong phòng không thông thoáng. Hút thuốc vào thời điểm này sẽ đẩy nhanh sự xâm nhập của các chất độc hại như nicotine và cacbon monoxit vào cơ thể con người.

Khi đi vệ sinh

Nhà vệ sinh có không gian kín, nếu hút thuốc ở đây sẽ gây tác hại rất lớn cho cơ thể con người. Đặc biệt trong nhà vệ sinh vi khuẩn rất nhiều. Rất có thể chúng sẽ bám theo khói thuốc lá xâm nhập vào miệng. Ngoài ra hút thuốc trong nhà vệ sinh cũng sẽ hình thành thói quen kéo dài thời gian đi vệ sinh. Điều này cũng giống việc sử dụng điện thoại trong khi đi vệ sinh, có thể gây ra các bệnh về đường ruột như táo bón. 

hut thuoc la 2
Có những thời điểm hút thuốc lá sẽ có tác hại khôn lường cho cơ thể mà chúng ta không biết đến - Ảnh minh họa: Internet

Khi vừa mới vận động xong

Khi vận động, chúng ta đã tiêu hao một lượng lớn dưỡng khí. Nếu hút một điếu thuốc vào thời điểm này sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu khí. Đặc biệt tim cần đủ oxy để hoạt động bình thường, nếu thiếu oxy sẽ làm gia tăng gánh nặng cho tim. Ngoài ra hút thuốc sau khi vận động sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đào thải chất độc của phổi, khói thuốc sẽ gây tổn hại cho phổi.

Ngoài 3 thời điểm này, nhiều người có thói quen khi ăn cơm cũng phải hút thuốc, không tốt cho hệ tiêu hóa. Trên thực tế, bạn nên cai thuốc hoàn toàn vì sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. 

3 loại ung thư dễ phát triển thành ‘ung thư vợ chồng’, nếu vợ hoặc chồng mắc bệnh người còn lại nên đi khám gấp

3 loại ung thư dễ phát triển thành ‘ung thư vợ chồng’, nếu vợ hoặc chồng mắc bệnh người còn lại nên đi khám gấp

Có nhiều loại bệnh ung thư nhưng 3 loại sau thường phát triển thành ‘ung thư vợ chồng’ mà không nhiều người chú ý đến.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư phổi bệnh ung thư thói quen xấu

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 28 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?