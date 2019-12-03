Học người Nhật 3 điều đơn giản này trong bữa tối, bạn có thể sống thêm 10 năm

Trên thực tế, để có được tuổi thọ đáng ngưỡng mộ này, người Nhật coi trọng vấn đề ăn uống điều độ và sinh hoạt hợp lý. Một trong những bí quyết sống thọ của người Nhật là chú ý đến 3 điều này trong bữa tối.

Theo báo cáo của một tổ chức toàn cầu năm 2018, tuổi thọ trung bình của đàn ông Nhật Bản là 81 còn tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật là 86 tuổi. Hơn 20 năm qua, vị trí đứng đầu thế giới về sống thọ luôn thuộc về người dân xứ mặt trời mọc.

Người Nhật xem trọng chế độ ăn 3 bữa, đặc biệt là buổi tối. Họ không ăn quá sớm hoặc quá muộn vào buổi tối. Thời gian ăn tối tốt nhất là trước khi đi ngủ 3-4 tiếng đồng hồ. Lúc này, thức ăn buổi trưa đã được tiêu hóa hết và khi đi ngủ dạ dày cũng không còn quá nặng nề. Muốn sống thọ, bạn cần chọn thời điểm ăn tối thích hợp.

Chú ý đến trình tự và cách kết hợp đồ ăn

Món ăn của người Nhật thường khá ít về lượng nhưng lại phong phú về loại, đây chính là một trong những bí quyết sống thọ của người Nhật. Điều này giúp bạn không chỉ chọn ăn một món khoái khẩu, đảm bảo dinh dưỡng dung nạp vào cơ thể.

Hơn nữa người Nhật thường nghiên cứu khá kỹ về trình tự các món ăn. Thông thường họ sẽ ăn món rau đầu tiên. Trong bữa tối nếu ăn rau đầu tiên sẽ giúp chúng ta bớt ăn thịt và cơm, tốt cho sức khỏe.

Học người Nhật cách ăn tối, bạn có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá no

Ăn no vào buổi tối không những dễ khiến bạn bị tăng cân mà còn gây ra nhiều loại bệnh khác. Tiêu chuẩn của người Nhật trong bữa tối là ăn no 7 phần. Điều này giúp bụng không bị đói và dạ dày không phải hoạt động nhiều. Đây chính là trạng thái tốt nhất cho sức khỏe cũng như cho dạ dày.

Nếu nghiêm túc học theo người Nhật 3 điều này trong bữa tối, bạn có thể sống lâu hơn bình thường 10 năm.