Muốn biết trường thọ hay đoản mệnh, chỉ cần kiểm tra bốn bộ phận này trên cơ thể

Sống khỏe 27/11/2019 05:06

Bất kể nam hay nữ, muốn biết mình sống trường thọ hay đoản mệnh chỉ cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của 4 cơ quan này trên cơ thể.

Sau tuổi 50, khả năng mắc các loại bệnh như cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh ung thư… ngày càng cao. Theo Sohu, bất kể là nam hay nữ, muốn sống trường thọ thì phải chú ý đến tình trạng sức khỏe của 4 bộ phận này trên cơ thể.

Phổi

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Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân khiến phổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Từ tuổi 50 trở đi, tỉ lệ mắc các bệnh về phổi khá cao, thậm chí là ung thư phổi. Đặc biệt, người hút thuốc trực tiếp hoặc hít phải khói thuốc lá đều rất dễ mắc các bệnh về phổi. Chính vì vậy, kiểm tra tình trạng sức khỏe của phổi cũng là một bí quyết sống thọ.

Dạ dày

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Muốn sống lâu, hãy chú ý đến dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Sau tuổi 50, nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày là khá cao. Hiện nay số người mắc bệnh ung thư dạ dày tại Trung Quốc chiếm một nửa số người mắc căn bệnh này trên toàn thế giới. Hơn nữa hơn 50% bệnh nhân không được phát hiện sớm, thường đã ở giai đoạn cuối. Do đó, dạ dày cũng là cơ quan cần được kiểm tra thường xuyên nếu muốn sống lâu.

Đại tràng

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Để đảm bảo tình trạng sức khỏe của đại tràng chúng ta cần ăn nhiều rau xanh và trái cây - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu, tỉ lệ mắc ung thư đại tràng thường khá cao sau khi bước sang tuổi ngũ tuần, bất kể là nam hay nữ. Chính vì vậy muốn tránh xa ung thư đại tràng bác sĩ khuyến cáo mọi người ngoài việc ăn uống khoa học còn phải hạn chế ăn những thực phẩm giàu chất béo, đồng thời nên ăn nhiều rau xanh và trái cây.

Huyết quản

Sau tuổi 50 huyết quản của chúng ta dễ gặp phải tình trạng xơ vữa động mạch dẫn đến rất nhiều bệnh nguy hiểm khác. Chính vì vậy cần phải kiểm tra tình trạng sức khỏe của huyết quản để giảm tối đa khả năng mắc bệnh, như vậy mới sống trường thọ được.

Nếu sau 50 tuổi, tình trạng sức khỏe 4 cơ quan này trên cơ thể bạn vẫn tốt, đồng nghĩa với việc bạn sống trường thọ không còn là điều ước xa vời.

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Từ khóa:   bệnh ung thư bí quyết sống thọ ung thư đại tràng

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