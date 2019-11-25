3 loại thực phẩm dễ gây ung thư, dù luộc chín bao nhiêu lần cũng không hết độc tố

Sống khỏe 25/11/2019 07:30

Hiện nay có nhiều yếu tố khiến con người mắc bệnh ung thư. Trong đó, chế độ ăn uống không lành mạnh chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất.

Theo Sohu (Trung Quốc), hiện nay số người mắc bệnh ung thư trên thế giới ngày càng tăng. Bình quân cứ 65 người Trung Quốc sẽ có 1 người bị ung thư. Mỗi năm ở đất nước này có hơn 4 triệu người được chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác này. 

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Theo một thống kê gần đây, cứ 65 người Trung Quốc sẽ có 1 người mắc bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh ung thư bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do yếu tố di truyền, môi trường ô nhiễm hoặc ăn nhiều thực phẩm không đảm bảo. Có lẽ nhiều người biết rằng việc ăn uống không lành mạnh có thể dẫn đến ung thư nhưng vẫn còn lơ là. Không chỉ vậy, nhiều người còn vì tiết kiệm mà đem những thực phẩm đã biến chất mang đi luộc nhiều lần vì nghĩ rằng nước sôi sẽ diệt hết các yếu tố gây bệnh. Tuy nhiên, có những thực phẩm dù luộc đi luộc lại nhiều lần vẫn không thể loại hết các độc tố bên trong. 

Nấm mèo đen đã ngâm lâu và bị biến chất

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Không nên ăn nấm mèo đen ngâm qua đêm vì có thể dẫn tới ngộ độc thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Trên thị trường hiện nay có bán rất nhiều loại nấm mèo đen đã được phơi, sấy khô, muốn sử dụng cần phải ngâm nước cho mềm. Tuy nhiên, nếu ngâm nước quá lâu, nấm mèo sẽ bị biến chất và có thể sẽ hình thành hợp chất hóa học bongkrek acid. Đây là một độc tố rất nguy hiểm, cho dù luộc bằng nước sôi thì độc tố này vẫn tồn tại. Khi nhiễm độc, trong vòng nửa ngày hoặc một ngày người bệnh sẽ phát bệnh. Nếu không được điều trị và phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thực phẩm ướp muối hun khói

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Thịt xông khói là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng là thực phẩm không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm trước khi hun khói, đặc biệt là thịt, được ướp một lượng muối khá lớn. Nhiều người thích loại thực phẩm này nhưng chúng không tốt cho sức khỏe. Không ít người nghĩ ra cách luộc lên vì cho rằng như vậy các độc tố sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng dù luộc cỡ nào, độc tố bên trong cũng không hề giảm đi.

Thực phẩm nổi mốc

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Dù có được đun qua nước sôi nhưng độc tố trong các thực phẩm đã nổi mốc vẫn còn - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm như: bắp, thực phẩm họ đậu hay trái cây… để lâu sẽ nổi mốc. Rất nhiều người vì tiếc của đã dùng nhiệt độ cao để khử trùng. Tuy nhiên, biện pháp này không hiệu quả vì thực phẩm biến chất chứa chất aflatoxin. Bất luận dùng cách nào để khử trùng, chúng ta cũng không thể loại bỏ chất độc này.

Chính vì vậy, muốn phòng ngừa ung thư, chúng ta cần chú ý đến những loại thực phẩm dung nạp vào cơ thể, tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh. 

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Từ khóa:   phòng ngừa ung thư ung thư gan chế độ ăn uống

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