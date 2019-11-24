Gia đình ông Vương có 5 anh em thì 4 người bị ung thư dạ dày. Chính những món ăn yêu thích từ khi còn trẻ của họ là nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

Câu chuyện có thật của một gia đình Trung Quốc được trang Sohu đăng tải nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Theo đó, ông Vương (75 tuổi) là con thứ 3 trong gia đình. Ông theo con đến sống ở Hàng Châu 10 năm nay. Tháng 8 năm ngoái ông Vương cảm thấy dạ dày có vấn đề, dù ăn nhiều hay ăn ít đều rất khó chịu. Vì không muốn làm phiền đến con trai nên ông cố chịu đựng. Hiện nay tỉ lệ mắc bệnh ung thư trên thế giới ngày một gia tăng và trẻ hóa về độ tuổi - Ảnh minh họa: Internet Một tháng sau bệnh tình trở nặng, đến lúc này ông mới chịu đi khám bệnh. Kết quả cho thấy ông Vương bị ung thư dạ dày đã di căn. Cầm kết quả trên tay, con trai ông Vương vừa buồn vừa hối hận, nếu như đưa bố đi khám sớm hơn thì có lẽ đã khác.

Theo tìm hiểu của bác sĩ, 3-4 năm trước hai người anh trai của ông Vương cũng lần lượt mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày rồi qua đời. Vì vậy bác sĩ đề nghị hai người em trai của ông Vương đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy người em út của ông Vương cũng mắc phải căn bệnh này nhưng ở giai đoạn đầu. Hiện nay cả ông Vương và em trai đều đã tiến hành phẫu thuật và được xuất viện. Những món ăn ướp muối là món không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet Tìm hiểu thêm về những thói quen ăn uống hàng ngày của anh em nhà họ Vương, bác sĩ đã tìm được “hung thủ” thật sự. Từ nhỏ đến lớn, do gia cảnh khó khăn nên 5 anh em đều thích ăn những món được muối mặn như dưa muối, đậu phụ lên men và thịt muối phơi khô. Sau này đời sống khá hơn nhưng họ vẫn quen dùng những món ăn này. Theo nghiên cứu, thói quen ăn nhiều thực phẩm được muối mặn có thể phá hủy niêm mạc dạ dày, gây ung thư đặc biệt là ung thư dạ dày.

Nếu như gia đình có người bị ung thư dạ dày cần thăm khám định kỳ một năm một lần - Ảnh minh họa: Internet Hiện nay ngoài yếu tố di truyền và thói quen ăn uống hàng ngày còn nhiều nguyên nhân khác khiến chúng ta mắc ung thư dạ dày. Lời khuyên của bác sĩ dành cho những người ngoài 40 tuổi là nên kiểm tra tình trạng sức khỏe dạ dày hai năm một lần. Nếu như gia đình có người mắc bệnh ung thư dạ dày thì mỗi năm nên đi xét nghiệm một lần. Bên cạnh đó cần phải chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, không nên ăn những thực phẩm muối quá mặn hoặc thực phẩm biến chất.

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