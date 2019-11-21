Mới 22 tuổi nhưng Tiểu Lương đã mắc ung thư cổ tử cung. Khi nghe bác sĩ nói nguyên nhân, cô chết lặng.

Nhiều người nghĩ rằng ung thư cổ tử cung thường xảy ra với phụ nữ ở độ tuổi hơn 30. Tuy nhiên, độ tuổi của những người mắc căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Trường hợp Tiểu Lương (Trung Quốc), mới 22 tuổi đã phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung là một ví dụ. Hiện nay độ tuổi phụ nữ bị ung thư cổ tử cung ngày càng trẻ hóa - Ảnh minh họa: Internet Khi bác sĩ thông báo Tiểu Lương bị ung thư cổ tử cung, cô vô cùng sửng sốt. Tại sao cô lại bị căn bệnh này ở tuổi 22? Bác sĩ cho biết, nguyên nhân khiến Tiểu Lương bị ung thư cổ tử cung có liên quan mật thiết từ chuyện cô không biết cách chăm sóc, yêu thương bản thân mình.

Theo tìm hiểu của bác sĩ, Tiểu Lương bỏ học từ nhỏ. Mới tốt nghiệp tiểu học thì cô đã đi làm. Hiện 22 tuổi nhưng trông Tiểu Lương già hơn bạn bè cùng trang lứa khá nhiều. Đặc biệt cô rất cá tính và có đời sống tình cảm khá phức tạp. Bác sĩ cũng cho biết thêm, chỉ trong vòng 2 năm Tiểu Lương đã thay đổi 10 người bạn trai. Quan niệm về tình yêu của cô khá đơn giản, nếu như cảm thấy hợp thì qua lại, còn không thì chia tay. Chính điều này đã khiến cô lãnh hậu quả nặng nề dù còn khá trẻ. Cách đây không lâu, vùng kín Tiểu Lương hay ra dịch màu nước gạo, có mùi hôi. Một vài lần cô và bạn trai quan hệ có bị ra máu nhưng không nhiều. Cảm giác có gì đó bất thường, Tiểu Lương quyết định đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Nghe bác sĩ thông báo kết quả, Tiểu Lương đã bật khóc. Cô không chỉ bị lây nhiễm virus HPV mà còn bị ung thư cổ tử cung.

Virus HPV là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ Bác sĩ cho biết những người có nhiều bạn tình sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm virus HPV và bệnh lây qua đường tình dục cao. Hơn nữa trong trường hợp của Tiểu Lương, bình thường cô và đối tác quan hệ không dùng bất kỳ phương pháp bảo vệ nào. Quan hệ tình dục không phải là con đường lây truyền duy nhất của virus HPV nhưng là con đường chủ yếu. Trong trường hợp quan hệ không dùng phương pháp bảo vệ, nếu như nam giới nhiễm HPV thì nguy cơ lây truyền cho bạn gái là rất cao. Đặc biệt, HPV là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh ung thư cổ tử cung. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, Tiểu Lương vô cùng ân hận. Nếu như cô biết bảo vệ bản thân hơn thì có lẽ giờ đây đã không mắc phải căn bệnh quái ác này.

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