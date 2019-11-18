3 loại thực phẩm bán đầy ngoài chợ nhưng quý hơn thuốc bổ, muốn khỏe mạnh cả đời chớ dại bỏ qua!

Sống khỏe 18/11/2019 07:41

Đây là 3 loại thực phẩm dễ kiếm giúp chúng ta bổ sung dinh dưỡng, ngừa lão hóa, sống lâu cùng vô vàn tác dụng tuyệt vời khác.

Sức khỏe là vấn đề được quan tâm hàng đầu với mọi người. Làm sao để có sức khỏe tốt, nên ăn gì vừa bổ vừa rẻ luôn khiến các bà nội trợ phải đau đầu. Theo Sohu, ba loại thực phẩm: Đậu phộng, hải sâm, mầm đậu Hà Lan vừa dễ tìm vừa có vô số tác dụng "thần kỳ" với sức khỏe của bạn.

Đậu phộng

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Đậu phộng là loại thực phẩm dễ tìm nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể - Ảnh: Internet

Đậu phộng là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm này có thể ăn sống hoặc được chế biến theo nhiều hình thức khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đậu phộng có chứa catechin – một chất có tác dụng giúp trì hoãn quá trình lão hóa của con người. Chính vì vậy, nếu thường ăn đậu phộng sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, đậu phộng còn có tác dụng bổ máu dưỡng nhan. Mỗi ngày ăn một ít đậu phộng sẽ giúp cơ thể của bạn được bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe. 

Hải sâm

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Hải sâm là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ đang mang thai

Hải sâm là loại thực phẩm rất tốt cho phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai. Nó không những giúp bổ sung protein cho thai phụ mà còn cung cấp nhiều loại vitamin cũng như nguyên tố vi lượng. Các chất dinh dưỡng này giúp thai nhi phát triển xương cốt và não bộ. Điều này khiến hải sâm trở thành một trong những loại thuốc vô cùng quý của y học Trung Hoa.

Mầm đậu Hà Lan

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Thành phần dinh dưỡng trong mầm đậu Hà Lan có tác dụng phòng ngừa xơ cứng động mạch

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng mầm đậu Hà Lan có chứa hàm lượng carbohydrate và vitamin rất phong phú. Bổ sung những nguyên tố này sẽ rất tốt cho cơ thể. Không chỉ vậy các hợp chất trong mầm đậu Hà Lan còn có tác dụng phòng ngừa xơ cứng động mạch, giảm mệt mỏi. Thường xuyên ăn thực phẩm này sẽ giúp người dùng có một sức khỏe tốt, tránh xa bệnh tật và sống lâu.

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