Đời sống tình dục hài hòa sẽ giúp tình cảm vợ chồng ngày càng bền vững. Tuy nhiên hiện nay không ít đấng mày râu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình vì mắc chứng xuất tinh sớm . Dĩ nhiên điều này khiến các cặp vợ chồng chẳng vui vẻ gì. Bên cạnh đó, nếu mắc phải chứng xuất tinh sớm, các quý ông còn tiềm ẩn những nguy cơ dưới đây, theo Sohu (Trung Quốc).

Đàn ông luôn muốn thể hiện bản lĩnh phái mạnh. Nếu mắc phải chứng xuất tinh sớm, không thể đáp ứng nhu cầu của vợ, họ sẽ gặp áp lực rất lớn. Điều này khiến các quý ông luôn cảm thấy áy náy, tự trách bản thân và thiếu tự tin trong cuộc sống. Thời gian càng kéo dài sẽ khiến họ rơi vào trạng thái trầm cảm tiêu cực, cuộc sống cũng như công việc đều gặp ảnh hưởng lớn.

Mắc bệnh này, đàn ông không thể nào làm “chuyện ấy” một cách viên mãn. Điều này khiến phái nữ không được tận hưởng được khoái cảm từ việc quan hệ vợ chồng. Không chỉ người chồng, người vợ cũng cảm thấy phiền não, đau khổ, ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của cả hai. Có nhiều trường hợp vì lý do chồng yếu sinh lý mà người vợ đã quyết định ly hôn dẫn đến gia đình mỗi người một ngả.

Không thể sinh con

Những người đàn ông bị bất lực thường khó có thể có đời sống tình dục bình thường. Điều này dẫn đến khả năng sinh sản của họ gặp vấn đề. Tinh trùng cũng bị ảnh hưởng rõ ràng về số lượng cũng như chất lượng.

Khả năng có con của những người đàn ông yếu sinh lý thấp hơn bình thường

Tiềm ẩn hàng loạt bệnh lý khác

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này nhưng đa phần được cho là do lối sống không lành mạnh và các yếu tố bệnh mãn tính tiềm ẩn trong cơ thể người bệnh. Chính vì vậy khi bị phát hiện mắc bệnh bất lực, cánh mày râu nên đến bệnh viện làm các xét nghiệm. Rất có thể nguyên nhân sâu xa khiến họ mắc căn bệnh này là do bệnh tiểu đường, cao huyết áp hoặc các bệnh mãn tính khác.

Khi quan hệ vợ chồng không như ý, đặc biệt xuất hiện trường hợp xuất tinh sớm, người chồng nên đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe kịp thời.