Nhiều người thắc mắc rằng tại sao bình thường không có bất kỳ cảm giác nào nhưng khi phát hiện thường là ung thư giai đoạn cuối? Trên thực tế, giai đoạn đầu của bệnh ung thư không có biểu hiện nào rõ ràng nên nhiều người không chú ý. Vì thế tế bào ung thư cứ dần phát triển đến khi có những dấu hiệu rõ ràng thì đã quá muộn.

Theo thống kê, sau 50 tuổi là giai đoạn mắc bệnh ung thư nhiều nhất. Tuy nhiên, theo Sohu, những năm gần đây độ tuổi mắc bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa. Ở Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác, nam giới thường mắc các bệnh ung thư như: ung thư phổi , ung thư thực quản, ung thư dạ dày…. Còn những loại ung thư thường gặp ở phụ nữ là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng…

Các bác sĩ cho biết con người có thể phòng ngừa ung thư hoặc sống chung với nó nếu phát hiện sớm và có lối sống hợp lý. Dưới đây là 5 việc bác sĩ khuyên mọi người nên làm theo để tránh xa bệnh ung thư, đặc biệt là những người đã bước sang tuổi 50.

Rất nhiều người có thói quen hút thuốc từ khi còn rất trẻ. Khi bước sang tuổi 50, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi đặc biệt cao. Lời khuyên của các bác sĩ dành cho những người hút thuốc là nên cai sớm để phòng ngừa ung thư.

Bỏ thuốc lá và không uống rượu là một trong những cách phòng tránh bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai: Không uống rượu

Khi còn trẻ, vì nhiều lý do khác nhau khiến chúng ta uống nhiều rượu. Tuy nhiên, bạn cần bỏ ngay thói quen tai hại này nếu không muốn sớm mắc ung thư gan.

Thứ ba: Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Vì giai đoạn đầu của bệnh ung thư rất khó phát hiện nên chúng ta không thể dựa vào cảm giác để phán đoán bệnh tật. Lời khuyên của bác sĩ dành cho mọi người là bạn nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan cũng là một trong những yếu tố quan trọng để phòng ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Thứ tư: Chế độ ăn uống lành mạnh

Ngay từ khi còn trẻ và đặc biệt là khi bước sang tuổi 50, mọi người cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống. Bình thường nên ăn nhiều rau xanh và trái cây, không nên ăn quá nhiều muối. Đồng thời hãy tránh xa các thực phẩm dầu mỡ, dưa chua, đồ cay hay các thực phẩm hun khói…

Thứ năm: Luôn giữ tinh thần thoải mái

Bạn nên cố gắng giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, hãy khống chế thật tốt tâm trạng của mình. Nếu làm được điều này, bạn không những tăng cường sức đề kháng mà còn phòng được bệnh ung thư phát sinh.

Chỉ cần tuân theo 5 lời khuyên này, chắc chắn bạn sẽ sống lâu trăm tuổi, cả đời không lo bệnh ung thư ghé thăm.