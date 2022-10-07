Trong 100g đậu rồng non chứa 1.6g chất xơ, 1.9g protein, 63mg canxi, 60mg photpho. Hàm lượng các loại vitamin như: 22mg vitamin C, 0.5mg vitamin PP, 0.12mg vitamin B2... Ngoài ra, lượng Thiamin, niacin, riboflavin trong quả đậu rồng cũng rất nhiều.

Đậu rồng hay còn gọi là quả đậu khế, là một loại quả rất quen thuộc ở nhiều vùng quê. Đậu rồng là một thực phẩm quen thuộc, có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Tác dụng của đậu rồng không chỉ ở quả mà cả lá, hạt đều có thể làm thực phẩm và rất nhiều dinh dưỡng. Hạt đậu rồng có thể sử dụng tương tự như hạt đậu tương. Lá đậu rồng cũng có thể làm rau, cung cấp nguồn chất xơ, vitamin A, vitamin C và rất nhiều khoáng chất. 100g lá đậu rồng tươi cung cấp 45mg vitamin C (đáp ứng 75% nhu cầu hàng ngày) và tới hơn 8000 IU vitamin A (tới 270% giá trị khuyến cáo).

6 tác dụng của đậu rồng với sức khỏe

1. Đậu rồng đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai

Tác dụng của đậu rồng với bà bầu rất phong phú. Đậu rồng tươi là một trong các loại thực phẩm có nguồn folate tốt nhất. Cụ thể, trong 100g đậu rồng cung cấp tới 66mg hoặc 16,5% nhu cầu folate hàng ngày.

Đặc biệt, Folate và vitamin B12 là một trong những thành phần thiết yếu giúp cơ thể tổng hợp DNA và phân chia tế bào. Khi cung cấp folate đầy đủ trong chế độ ăn ở thời kỳ chuẩn bị mang thai và trong thai kỳ có thể giúp ngăn ngừa các dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, trong đậu rồng có hàm lượng sắt cao giúp giảm nguy cơ thiếu máu ở mẹ bầu và nhẹ cân ở trẻ.

Đậu rồng rất tốt cho phụ nữ mang thai!

Mẹ bầu đang trong quá trình mang thai có thể đưa đậu rồng vào thực đơn thường xuyên của mình. Món ăn này nhiều vitamin, khoáng chất, folate lại không có đường, chất béo nên giúp mẹ bầu đủ dinh dưỡng mà không sợ tiểu đường thai kỳ hay tăng cân quá đà.

2. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Một tác dụng khác rất đáng chú ý nữa của đậu rồng chính là ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Vì trong đậu rồng có chứa chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn chặn màng tế bào không bị tấn công bởi các gốc tự do. Đồng thời, nguồn vitamin C và vitamin A dồi dào trong đậu rồng cũng giúp ngăn ngừa sự lão hóa và bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn, giúp da săn chắc hơn. Đây chắc chắn là loại thực phẩm mà các chị em nên thường xuyên ăn để duy trì vẻ đẹp tươi trẻ của mình nhé.

3. Đậu rồng giúp giảm cân

Ăn đậu rồng có giảm cân không? Câu trả lời là có. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng của những ai đang thừa cân rất nên có quả đậu rồng, vì đây là một loại thực phẩm có lượng calo rất thấp. Cụ thể, trong 100g đậu rồng tươi chỉ chứa 49 calo, chủ yếu là chất xơ và nước, còn trong 100g hạt đậu rồng cũng chỉ có 409 calo, hàm lượng protein lại tương đối cao nên rất thích hợp cho chế độ ăn ít chất béo và tinh bột của những người thừa cân.

Đậu rồng rất tốt cho những ai đang trong chế độ giảm cân!

4. Tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư

Công dụng của đậu rồng đáng lưu ý nữa là khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Nguồn vitamin C dồi dào tan mạnh trong nước giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, góp phần làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Thường xuyên ăn đậu rồng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn để chống lại các tác nhân gây hại, các nguồn nhiễm bệnh tới cơ thể. Đậu rồng cũng là một thực phẩm tốt giúp chống lại quá trình oxy hóa, ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư.

5. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng canxi và vitamin D khi kết hợp với nhau sẽ tối ưu hóa quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể, giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tiểu đường. Mà trong quả đậu rồng thì lại khá dồi dào canxi và vitamin D. Chính vì thế, tác dụng của đậu rồng trong việc ổn định đường huyết là rất tốt. Trong thực đơn của người bị bệnh tiểu đường, món đậu rồng sẽ là một thực phẩm lý tưởng.

Đậu rồng là thực phẩm rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường!

6. Đậu rồng chữa đau dạ dày

Đau dạ dày là một trong những bệnh mãn tính phổ biến về đường tiêu hóa mà rất nhiều người đang gặp phải. Dùng hạt đậu rồng chữa đau dạ dày là một trong những kinh nghiệm dân gian được nhiều người áp dụng và cho kết quả khá tốt. Có 2 cách thường dùng để chữa bệnh đau dạ dày như:

Cách 1: Bạn đem hạt đậu rồng già rang với muối cho vàng thơm, mỗi sáng bạn nhai khoảng 10 -12 hạt. Áp dụng liên tục trong khoảng 15 ngày.

Cách 2: Hạt đậu rồng già sao vàng thơm với muối rồi đem xay nhuyễn. Mỗi sáng sớm thì nhai một 1 muỗng cà phê bột này, nhai kỹ khoảng 20 lần rồi nuốt từ từ. Áp dụng bài thuốc này trong 15 ngày.

Hạt đậu rồng có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả!

7. Đậu rồng giúp giảm đau đầu

Công dụng của đậu rồng còn giúp giảm tình trạng đau đầu. Lý do là vì đậu rồng có chứa chất tryptophan có thể cải thiện được tình trạng căng thẳng và các vấn đề liên quan đến nó. Ngoài ra, thường xuyên ăn đậu rồng cũng giúp quá trình tổng hợp serotonin tăng lên giúp giảm cơn đau đầu. Ngoài ra ăn đậu rồng còn có thể làm giảm các triệu chứng liên quan đến căng thẳng như là khó tiêu hay nhạy cảm ánh sáng.

Các cách chế biến đậu rồng chuẩn ngon, giàu dinh dưỡng

Đậu rồng dễ trồng, dễ sống và có quanh năm nên tốt nhất là bạn nên ăn quả tươi, khi mua, bạn nên lựa chọn đậu rồng sạch, không bị nhiễm hóa chất, không bị héo, không bị những đốm nâu trên trái. Bên cạnh đó, khi ăn cũng nên rửa sạch, cắt bỏ cuống và chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như:

1. Ăn sống, trộn salad, làm gỏi

Đậu rồng có cách ăn đơn giản nhất là rửa sạch và ăn sống như các loại rau sống khác. Trong bữa cơm của người dân vùng Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh miền Tây thường có dĩa rau sống, trong đó có quả đậu rồng chấm với mắm kho quẹt hay nước tôm rim.

Ngoài ra, đậu rồng còn rất được yêu thích với món gỏi với cách chế biến siêu đơn giản:

- Nguyên liệu gồm đậu rồng, tôm, cà rốt, khổ qua, rau ngò.

- Sau khi ngâm đậu rồng vào nước muối chừng 10 phút thì rửa sạch rồi thái lát và ngâm vào nước lạnh.

- Cà rốt bào sợi, khổ qua thái mỏng, hấp chín bóc vỏ.

- Sau đó cho tôm trộn chung với đậu rồng và các nguyên liệu còn lại, cho thêm nước mắm tỏi ớt chua ngọt vào trộn chung.

- Cuối cùng rắc lạc rang lên trên và thưởng thức.

Gỏi tôm đậu rồng chua ngọt hấp dẫn!

2. Đậu rồng xào

Đậu rồng có thể xào cùng với nấm, xào với tỏi, xào cùng thịt bò, thịt heo đều có hương vị thơm ngon. Để có món đậu rồng xào thơm ngon, giòn và màu xanh đẹp thì nên luộc sơ đậu rồng trước khi xào. Sau khi xào sơ đậu rồng và để ra một cái chén riêng, tiếp tục xào thịt bò, thịt heo cho vừa chín tới thì cho đậu rồng vào xào chung. Sau đó chỉ việc nêm gia vị vừa ăn và thêm một chút hành ngò là hoàn thành món ăn hấp dẫn rồi đấy nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Đậu rồng xào thịt bò đưa cơm cho cả nhà!

3. Đậu rồng nấu canh chua

Để nấu canh chua bạn cần đậu rồng, quả me chua, cá, cà chua, dứa và một số loại gia vị. Có thể chọn loại cá nào tùy vào sở thích của gia đình bạn. Cách làm như sau:

- Cá làm sạch, để ráo và có thể rán sơ qua.

- Đậu rồng thì bạn đem rửa sạch, tước bỏ xơ và thái lát miếng xéo.

- Tiếp đó bạn tiến hành xào cà chua và thêm nước vào đun sôi.

- Sau đó lại nêm thêm nước cốt me vào, rồi tiếp tục cho thêm dứa, cá vào và nêm gia vị vừa ăn.

- Cuối cùng, khi nước sôi, cá vừa chín tới thì bạn chỉ cần cho thêm đậu rồng, các loại rau gia vị như hành, ngò, ớt vào, rồi đun sôi lại là được.

Món canh chua này có vị thơm ngọt của cá, vị chua thanh của me và cà chua, đậu rồng giòn giòn, ngọt ngọt tạo nên tô canh có vị ngon rất riêng.

Canh chua đậu rồng ngọt thanh hấp dẫn!

Tóm lại, đậu rồng là một trong những nguyên liệu tự nhiên siêu dinh dưỡng với rất nhiều công dụng và mang hương vị thơm ngon, dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ ở trên đây, các chị em sẽ chọn được những món ngon, dinh dưỡng từ đậu rồng để làm phong phú thêm bữa ăn gia đình nhé!