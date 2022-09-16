TOP những mẫu cầu thang gác lửng đẹp, sang trọng và hiện đại nhất!

Những mẫu cầu thang gác lửng đẹp là loại cầu thang được thiết kế dành cho những ngôi nhà có tầng lửng, tầng gác xép... Loại cầu thang này có công dụng kết nối giữa tầng trệt và tầng lửng đơn giản, giúp hỗ trợ quá trình sinh hoạt dễ dàng hơn, tiết kiệm không gian sống hiệu quả. Diện tích của nó thường nhỏ hơn 80% diện tích sàn mà nó nằm.

Đặc biệt, khi diện tích ngôi nhà của bạn không được rộng lắm, mà cần không gian thoải mái để sinh hoạt, hoặc bạn muốn tận dụng tầng trệt để sinh hoạt, để xe và kinh doanh, hay sử dụng để làm nhà kho, thì ý tưởng xây gác lửng và cầu thang gác lửng là phương án được đánh giá cao. Bởi chúng tối ưu cả về tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Ngoài ra, cầu thang gác lửng còn phù hợp với những gia đình có kinh phí xây dựng hạn chế và muốn tiết kiệm chi phí xây dựng. Thay vì xây nhà 2, 3 tầng bạn có thể lựa chọn giải pháp tiết kiệm đó là xây gác lửng đơn giản và cầu thang lên gác lửng.

TOP những mẫu cầu thang gác lửng đẹp và độc đáo

Cầu thang gỗ gác lửng

Cầu thang gỗ gác lửng!

Mẫu thiết kế cầu thang bằng gỗ luôn mang lại nét đẹp thanh lịch và sang trọng. Các chi tiết thiết kế được chạm trổ khéo léo. Do đó, cầu thang làm bằng gỗ thường có giá trị thẩm mỹ cao hơn các mẫu cầu thang khác, đồng thời vẫn đảm bảo được sự an toàn và chất lượng sử dụng.

Thanh lịch và đơn giản!

Những mẫu cầu thang gỗ cho nhà gác lửng hiện nay, thường nổi bật với thiết kế độc đáo và cũng được thiết kế thêm rất nhiều tiện nghi để tiết kiệm thêm không gian cho gia chủ. Ví dụ như thiết kế thêm những hộc trống cho gia chủ trang trí hoặc đựng những đồ cần thiết.

Cầu thang gác lửng bằng đá

Cầu thang gác lửng bằng đá!

Thiết kế bằng đá chẳng bao giờ lỗi thời đúng là có thật. Loại cầu thang gác lửng bằng đá thường mang lại cảm giác sạch sẽ cho căn nhà của gia chủ hơn, đồng thời cũng tạo cảm giác sang trọng và hợp phong thủy.

Mẫu cầu thang chưa bao giờ lỗi mốt!

Chất liệu để làm cầu thang này là đá tự nhiên hoặc đá nhân tạo. Dựa trên chi phí và yêu cầu của gia chủ, cầu thang đá được thiết kế sao cho phù hợp với mặt bằng chung của ngôi nhà.

Cầu thang gác lửng kính

Cầu thang gác lửng kính!

Kính cường lực không chỉ có khả năng chống nóng mà còn có giá trị thẩm mỹ cao, mang lại sự thanh thoát cho căn nhà của bạn. Mẫu cầu thang này thường được sử dụng trong các thiết kế nhà cấp 4 có gác lửng hiện nay.

Mẫu cầu thang gác lửng kính thường được kết hợp cùng gỗ hoặc đá!

Thường thì cầu thang bằng kính sẽ kết hợp chung với bậc cầu thang bằng gỗ vì chúng vừa hòa hợp giữa những gam màu với nhau vừa lại mang ý nghĩa phong thủy. Sự kết hợp này vừa tạo được nét thanh lịch vừa mang đến vẻ sang trọng cho không gian nhà bạn.

Cầu thang gác lửng bằng thép

Mẫu cầu thang gác lửng bằng thép!

Dòng cầu thang gác lửng bằng thép có ưu điểm nổi bật là chất liệu có tính chất bền và nhẹ, mang lại độ bền cao và chắc chắn cho thiết. Đồng thời mẫu cầu thang này cũng có chi phí và giá thành khá rẻ và được áp dụng với rất nhiều diện tích khác nhau.

Mẫu cầu thang rất được ưa chuộng!

Hơn nữa, đây còn là mẫu cầu thang được nhiều hộ gia đình ưa chuộng và rất phù hợp với những không gian có thiết kế theo phong cách công nghiệp. Nếu gia đình bạn có phong cách thiết kế không gian sống đơn giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của mình thì đây có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời nhé.

Cầu thang gác lửng bê tông

Mẫu cầu thang gác lửng bằng bê tông!

Mẫu cầu thang gác lửng nhà bê tông có thời gian thi công nhanh chóng, cùng chi phí sẽ thấp hơn những mẫu cầu thang được nêu trên, đồng thời rất phù hợp với nhiều thiết kế không gian gia đình khác nhau. Một lựa chọn tiện ích!

Những lưu ý khi thiết kế cầu thang gác lửng

Bố trí cầu thang với vị trí hợp lý

- Khi thiết kế cầu thang vào bất cứ thời gian nào thì cũng cần phải chú ý đến vị trí bởi lẽ cầu thang là một trong những yếu tố quan trọng của phong thuỷ nhà ở, nó đóng vai trò quan trọng như chính xương sống trên cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy nên khi thiết kế cầu thang gia chủ cần đảm bảo được luồng khí tốt qua cầu thang từ tầng 1 lên đến gác lửng phía trên.

- Đối với những ngôi nhà có gác lửng, gia chủ nên đặt sang một bên để có thể tiện lợi hơn trong việc sinh hoạt mà không cần phải lo ảnh hưởng chung đến không gian chung.

Đảm bảo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật cầu thang

- Trong kiến trúc nhà ở dân dụng thì cầu thang thường rộng từ 0,8m-1,2m hoặc 1,5m. Tuy nhiên độ dốc của cầu thang còn phải phụ thuộc vào chiều cao của nhà. Đồng thời còn phải được quyết định bởi tỷ lệ chiều cao và chiều rộng của bậc thang. Trong kiến trúc công trình, độ cao của bậc thang trong nhà thường dao động từ 150 đến 180mm, với chiều rộng tương ứng là 250 đến 300mm.

- Chiều cao của lan can cũng không liên quan nhiều đến độ dốc hay chiều rộng của cầu thang. Tuy nhiên, chiều cao tiêu chuẩn của lan can từ mặt bậc lên tới tay vịn của lan can là 900mm và không được thấp hơn 80mm.

Đảm bảo đúng quy chuẩn số bậc cầu thang gác lửng trong thiết kế

- Số bậc cầu thang = chiều cao tầng/chiều cao của bậc thang. Đây chính là quy định trong thiết kế nhà ở.Thông thường thì kích thước cầu thang sẽ khoảng từ 15 đến 18cm. Trong các công trình cơ cấu, chiều cao của bậc thang đối với ngôi nhà thường dùng là 14 đến 20cm. Độ dốc tiêu chuẩn có thể đạt từ 33 độ đến 35 độ. Trong một vài trường hợp đặc biệt, thì độ dốc có thể là 45 độ.

- Bên cạnh đó, theo quan điểm của người Phương Đông, số bậc thang nên rơi vào theo số Sinh (trong Sinh – Lão – Bệnh – Tử). Do đó, mà bậc cầu thang thường rơi vào các số theo công thức 4n+1 như là 13, 17, 21, 25….với mong muốn luôn mang lại sức khỏe, may mắn và tài lộc cho gia chủ khi xây dựng.

Trên đây là những mẫu cầu thang gác lửng đẹp, sang chảnh cùng những lưu ý quan trọng khi thiết kế cầu thang gác lửng. Hy vọng với những thông tin này, bạn sẽ lựa chọn được cho ngôi nhà của mình mẫu cầu thang gác lửng ưng ý nhất nhé!