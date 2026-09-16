Cháy lớn, người dân nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống đất để thoát nạn và cái kết

Đoạn clip ghi lại cho thấy một người rơi từ cửa sổ xuống đất trong khi những cột khói khổng lồ bốc lên trời. 6 người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống để thoát thân sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một nhà máy ở phía bắc Delhi, Ấn Độ, hôm 13/9.
Video 7 giờ 18 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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