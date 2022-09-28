Cây hoa bông tuyết và các lưu ý khi trồng tại nhà!

Hoa bông tuyết nhỏ xinh, trắng muốt tinh khôi, luôn là một trong những lựa chọn lý tưởng cho một không gian thêm tươi sáng và đáng yêu, trang nhã cho ngôi nhà của bạn. Nhưng để có được những khóm hoa bông tuyết xinh đẹp này, bạn cũng cần tỉ mỉ với những lưu ý nhỏ trong cách nuôi trồng nhé. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về loài hoa nhỏ xinh, tinh khiết này nhé!

Ở Việt Nam nhiều người thường chỉ được thấy 1 màu hoa trắng của giống hoa này. Nhưng thực tế hoa bông tuyết có 4 màu là trắng, hồng phấn, tím và đỏ. Sau khi gieo hạt vào mùa thu hoa sẽ nở vào mùa xuân, nếu duy trì điều kiện thoát nước và thông gió tốt, mùa thu cây lại ra hoa lần nữa. Ngoài ra, khi trồng chung với các loại cây khác, rễ cây sẽ khỏe mạnh hơn và cây có thể phối hợp với các loại hoa khác.

Cây hoa bông tuyết có tên tiếng anh là Baby’s Breath (có tên khoa học là Gypsophila), và có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Đông Âu. Ngoài ra, loài hoa này cũng được biết đến nhiều với cái tên là hoa baby hay là hoa chấm bi, vì cây tạo hình nhỏ xinh, tụm chùm lại như những chấm nhỏ.

Hoa bông tuyết thường được trồng chủ yếu thành từng khóm khác nhau và có mùi hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Bạn có thể để hoa ở ban công trước nhà cùng với bầu không khí sớm mai dịu hoặc decor thêm chút xanh trong phòng nhỏ đều hợp lý hết nhé.

Những lưu ý khi trồng hoa bông tuyết mà bạn cần biết

Lựa chọn giống hoa bông tuyết

Hoa bông tuyết mang nhiều màu sắc đẹp xinh, rực rỡ, thêm sắc cho ngôi nhà của bạn!

Việc quan trọng đầu tiên để có những cây bông hoa tuyết đẹp xinh, mạnh mẽ, đó chính là cần những hạt giống chất lượng, để được vậy thì bạn nên chọn mua ở những nơi chuyên bán những hạt giống hoa uy tín.

Đồng thời, để giúp tỷ lệ nảy mầm tốt hơn và cây có sức đề kháng tốt, phát triển mạnh, hoa đẹp và bền màu hơn: Sau khi mua hạt giống về, bạn tiến hành ngâm trong nước ấm với tỷ lệ là 3 sôi 2 lạnh và ngâm trong khoảng 5 tiếng, sau đó vớt hạt ra rồi rửa lại bằng nước sạch nhé.

Kế đến, bạn dùng gòn nhúng ẩm, vắt ráo, rồi cầm trút miếng gòn không còn nước giọt chảy bọc hạt lại và cho vào lọ ủ khoảng 3 – 4 ngày, khi thấy hạt nứt mầm trắng thì đem gieo vào đất hoặc chậu hoa.

Sau đó, bạn tiến hành sang chậu hoặc luống đất từ khi gieo hạt khoảng 10-15 ngày, lưu ý, khi sang chậu, bạn nên sang vào lúc mát và tưới ẩm hạt ngay sau đó, khi cây phát triển cứng lên rồi thì nên cho ra nắng.

Kỹ thuật chăm sóc hoa bông tuyết

Hoa bông tuyết chỉ phù hợp với nhiệt độ trung bình từ 17-28 độ C!

Bạn nên sử dụng đất hữu cơ ẩm hoặc đất phù sa do có độ ẩm tốt, khả năng thoát nước cao để trồng cây hoa bông tuyết.

Đồng thời, hoa bông tuyết ưa thích và phù hợp với nhiệt độ trung bình từ 17-28 độ C, nóng hay lạnh quá đều không tốt cho sự sinh trưởng của cây. Vì vậy, bạn nên đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng và hạn chế tưới nước ( chỉ nên tưới 1 – 2 ngày/một lần). Bên cạnh đó, để phòng tránh bệnh và sâu hại thì bạn cũng nên chọn thời điểm tưới nước hợp lý, không tưới quá muộn (sáng sớm hoặc 5-6h chiều là hợp lý), vì ban đêm có sương đêm nên độ ẩm cao, cây sẽ dễ nhiễm nấm hơn.

Các cây trồng vào mùa thu nên đặt ở những nơi không bị ảnh hưởng bởi giá rét. Cây không chịu được nhiệt độ cao và ẩm thấp vì thế mùa hè không nên để cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, mà nên đặt cây vào những nơi có bóng râm mát mẻ.

Bón phân cho hoa bông tuyết

Hoa bông tuyết cần được bón phân 2 lần/tuần để đảm bảo tốc độ tăng trưởng!

Vào thời kỳ cây sinh trưởng cần bón phân 2 tuần 1 lần. Bón phân NPK có tỷ lệ NPK đồng đều 20 – 20 – 20. Để cho hoa ra sớm, nên bón phân NPK có tỷ lệ là 12 – 30 – 17 và các thành phần vi lượng thường dùng để kích thích hoa.

Đồng thời, tiến hành dùng phân bón dạng bình xịt phun sương để ướt hết các mặt lá, lặp đi lặp lại như vậy sau mỗi 7 đến 10 ngày.

Cây hoa bông tuyết thuộc dạng cây rủ nên thích hợp trồng chậu treo, luống hoặc trồng chậu, bồn ghép hỗn hợp với các loại hoa khác tạo thành chậu hoa tổ hợp rất mềm mại.. Bông tuyết là loài hoa xuân được yêu thích trang trí nhà vào dịp tết. Hoa bông tuyết nhỏ li ti như những hạt tuyết trắng, hồng vô cùng đẹp!

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin cũng như những lưu ý khi tự trồng cây hoa bông tuyết tại nhà. Hy vọng với những thông tin chia sẻ này, các chị em còn thể thành công trang hoàng cho gia đình mình những bông hoa bông tuyết ngập tràn hương sắc hấp dẫn nhé! Chúc các chị em thành công!