Cách làm scrunchies siêu xinh và đơn giản cho bé!

Scrunchies là một loại dây chun buộc tóc được bọc vải bên ngoài, thường có kích cỡ lớn và phồng lên như một bông hoa. Năm 1987, scrunchies được tạo ra nhằm thay thế cho các loại kẹp tóc kim loại thô cứng. Sau đó, những chiếc buộc tóc vải này đã trở thành món phụ kiện đặc trưng của giới trẻ những năm 80s và 90s.

Là món phụ kiện tóc gắn liền với tuổi thơ, scrunchie s.topic'>scrunchies đã có sự trở lại ngoạn mục, trở thành một trong những phụ kiện thời trang được săn đón nhiều nhất trong thời gian gần đây với giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi teen. Và tất nhiên, với màu sắc rực rỡ và đa dạng kiểu dáng như này, món phụ kiện scrunchies cũng được các bé nhà ta cũng yêu thích lắm đấy! Cũng chẳng phải tìm kiếm đâu xa, bé hoàn toàn có thể sở hữu một bộ sưu tập scrunchies ngay tại nhà với những nguyên liệu và cách làm hết sức đơn giản dưới đây nhé!

Và cùng với xu hướng quay vòng của thời trang, thời gian gần đây, scrunchies đang có một sự trở lại ngoạn mục và ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Scrunchies đa dạng về thiết kế và màu sắc!

Scrunchies thường được thiết kế với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, nên các Mom có thể sử dụng làm phụ kiện tóc thời trang để tạo kiểu cho các kiểu tóc như cột tóc đuôi ngựa, thắt bím, búi tóc… Hoặc cũng có thể được sử dụng như một phụ kiện trang sức ở tay, mix màu sắc theo bộ đồ bé mặc nữa thì chuẩn fashionista nhí nhé!

Cách làm Scrunchies đẹp xinh và đơn giản tại nhà

Vật liệu cần chuẩn bị

Phụ kiện đơn giản để làm scrunchies tại nhà!

Vải (ưu tiên vải không co giãn)

Dây chun

Kéo

Thước đo

Máy may hoặc kim chỉ

Ghim, kim băng

Các bước làm scrunchies đơn giản

Các bước làm scrunchies truyền thống siêu dễ dàng!

Bước 1: Cắt một mảnh với chiều dài khoảng 50cm và chiều rộng khoảng 6,5cm.

Bước 2: Lật ngược mảnh vải, gấp đôi lại theo chiều dọc và cố định bằng kim ghim.

Bước 3: Tại một đầu vải, lộn mặt trước của tấm vải vào một đoạn nhỏ. Sau đó, khâu một đường cố định.

Bước 4: Lộn mặt vải lại như ban đầu rồi dùng bàn là ủi phẳng.

Bước 5: Luồn đoạn dây chun vào bên trong miếng vải may rồi thắt hai đầu dây lại.

Bước 6: Luồn đầu vải còn lại vào đầu vải đã gấp rồi khâu cố định.

Bên cạnh cách làm scrunchies truyền thống, bạn cũng có thể biến tấu thiết kế với các kiểu hình tai động vật ngộ nghĩnh, hoặc các dải nơ thướt tha cho bé nhé.

Quy trình biến tấu làm scrunchies tai thỏ dễ thương cho bé!

Các kiểu tóc xinh xắn cho bé buộc cùng scrunchies

Kiểu buộc tóc ngắn với scrunchies

Đáng yêu với những chiếc scrunchies nhỏ xinh!

Những Mom đừng lo rằng bé tóc ngắn thì không thể buộc tóc bằng scrunchies nhé! Mom có thể buộc 2 chùm nhỏ xinh với scrunchies nhỏ xinh cho bé, hoặc buộc tóc ngắn nửa đầu thì đều dễ thương và xinh xắn hết ý nhé.

Kiểu buộc tóc đuôi ngựa với scrunchies

Gọn gàng, thanh tú với kiểu tóc đuôi ngực buộc cùng scrunchies!

Tóc đuôi ngựa luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bé sở hữu mái tóc dài. Đây là kiểu tóc đơn giản, dễ làm lại còn gọn gàng và khoe ra khuôn mặt nhỏ xinh, thanh tú của bé, Mom kết hợp cùng với những chiếc scrunchies đầy màu sắc nữa thì chuẩn sáng sủa, đáng yêu đấy nhé.

Một xíu tinh nghịch với tóc nửa đầu và scrunchies bản to!

Kiểu tóc thắt bím với scrunchies

Thanh lịch như tiểu thư nhỏ cùng tóc tết và scrunchies!

Bím tóc nhỏ nhỏ xinh xinh, kết hợp cùng chiếc scrunchies mềm mại nữa thì đúng chuẩn thanh lịch như một tiểu thư nhé!

Tóc búi cao

Năng động, đáng yêu với tóc búi cao cùng scrunchies đầy màu sắc!

Một sự kết hợp vô cùng hợp rơ cùng những chiếc scrunchies đầy màu sắc mà Mom làm! Chẳng cần tạo kiểu cầu kỳ thì bé cũng đáng đáng yêu và linh động lắm rồi!

Dễ thương như búp bê với scrunchies nơ!

Và ngoài được lựa chọn làm phụ kiện tóc cho bé, các Mom có thể sử dụng scrunchies như một chiếc vòng tay xinh xắn cho bé nhé! Vừa tiện lợi lại siêu đáng yêu, đảm bảo bé nào cũng yêu hết nhé!

Trên đây là mọi thông tin về những chiếc Scrunchies đáng yêu, cũng như các kiểu buộc tóc với scrunchies và cách làm scrunchies siêu đơn giản tại nhà. Hy vọng những thông tin trên hữu ích này, các Mommy sẽ có thể dễ dàng tạo ra bộ sưu tập những chiếc dây buộc tóc scrunchies handmade đẹp xinh cho bé lên đồ nhé! Chúc các chị em thực hiện thành công!