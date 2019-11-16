Đưa em gái đi xét nghiệm, không ngờ hai chị em đều được chẩn đoán mắc ung thư vú và phải tiến hành phẫu thuật.

Một trường hợp hi hữu vừa xảy ra ở bệnh viện Ung Bướu tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khi bác sĩ phát hiện hai chị em cùng bị ung thư vú mặc dù chỉ có cô em gái có biểu hiện rõ ràng của căn bệnh quái ác này. Hai chị em Văn Khiết và Văn Tịnh cùng bị phát hiện ung thư vú Theo Sohu, một tháng trước đây Văn Tịnh vô tình phát hiện bên ngực phải của mình có một khối u không đau cũng không ngứa. Cô cho rằng khối u này bất thường. Sau đó chị gái của Văn Tịnh cùng em đến khám tại bệnh viện mà mẹ của họ điều trị ung thư vú trước đây. Cả hai trực tiếp tìm đến bác sĩ chủ nhiệm Lư Chấn Đạc để tiến hành các bước kiểm tra.

Nghĩ rằng dù sao cũng đã đến bệnh viện, Văn Khiết cũng đi xét nghiệm. Kết quả chẩn đoán cho thấy Văn Tịnh bị ung thư vú, còn Văn Khiết thì chưa phát hiện ra vấn đề gì. Kết quả xét nghiệm đầu tiên của Văn Khiết cho thấy chưa có dấu hiệu rõ ràng của bệnh ung thư vú... Vậy nhưng bác sĩ Lư Chấn Đạc cho rằng mặc dù chưa phát hiện ra bệnh nhưng trường hợp của Văn Khiết rất đáng nghi. Cộng thêm việc Văn Tịnh và mẹ của họ đều mắc bệnh ung thư vú nên bác sĩ Lư đề nghị Văn Khiết tiến hành kiểm tra kỹ hơn. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ khẳng định cô bị ung thư vú ở giai đoạn đầu. Sau đó cả hai chị em đều phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u và điều trị ung thư. Ca phẫu thuật được đánh giá là rất thành công, hiện nay họ đều đã xuất viện và trong giai đoạn hồi phục.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là tại sao kết quả xét nghiệm lần đầu của Văn Khiết không vấn đề gì nhưng bác sĩ Lư vẫn muốn cô làm tiếp các xét nghiệm tiếp theo? Vấn đề nằm ở chỗ mẹ của họ 6 năm trước cũng bị bệnh ung thư vú, người trực tiếp điều trị chính là bác sĩ Lư. Khi đó ông đã nói rằng hai đứa con gái của bà có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn người khác nên phải đặc biệt chú ý. ... nhưng bác sĩ Lư vẫn cố gắng thuyết phục Văn Khiết tiến hành các bước xét nghiệm sâu hơn vì gia đình cô có nhiều người mắc bệnh này Khi bác sĩ Lư nhìn thấy bệnh án của Văn Tịnh, ông muốn cô chị tiến hành kiểm tra sâu hơn vì người nhà của những người bị ung thư vú có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn người khác. Nói cách khác, nhiều loại bệnh ung thư có tính di truyền, đặc biệt là ung thư vú. Do đó, bác sĩ Lư khuyên chị em phụ nữ nên đi khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh tình.

5 lời khuyên vàng của bác sĩ: Làm được thì sống lâu trăm tuổi, cả đời không lo ung thư Trong xã hội hiện đại rất nhiều người mắc bệnh ung thư và không thể cứu chữa. Để tránh xa căn bệnh hiểm nghèo này, chúng ta cần học cách phòng ngừa ung thư.

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