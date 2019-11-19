Sống trường thọ không khó như bạn nghĩ, chỉ cần tuân theo 4 bí quyết đơn giản này

Sống khỏe 19/11/2019 05:09

Bí quyết sống thọ đầu tiên chính là ăn uống khoa học. Ngoài ra khoa học chứng minh còn nhiều bí quyết khác giúp con người trường thọ.

Trường thọ là ước mơ của bất kỳ ai trong cuộc sống này. Đến một lứa tuổi nhất định, nhiều người bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe với hy vọng kéo dài tuổi thọ của mình. Các nhà khoa học chứng minh rằng có 4 bí quyết đơn giản giúp bạn sống lâu. Nếu thực hiện đầy đủ 4 bí quyết sống thọ này, chắc chắn tuổi thọ của bạn sẽ được kéo dài.

Ăn uống khoa học

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Một trong những bí quyết đầu tiên để kéo dài tuổi thọ đó chính là ăn uống khoa học - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống khoa học ở đây không chỉ đơn giản là ít ăn đồ dầu mỡ, những thực phẩm có hàm lượng calo cao mà chủ yếu là biết cách cân bằng hàm lượng dinh dưỡng dung nạp vào cơ thể. Mỗi ngày bạn cần phải ăn rau xanh, trái cây, thịt và các đồ ăn khác. Không nên chỉ ăn đồ ăn chay hoặc ăn thực phẩm chứa quá nhiều dầu mỡ. Việc cân bằng được lượng dinh dưỡng theo nhu cầu cũng giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Mỗi tuần vận động 3 lần

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Mỗi tuần vận động 3 lần tùy vào tình trạng sức khỏe của mình cũng là bí quyết vàng giúp tăng tuổi thọ - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên vận động rất tốt cho cơ thể. Những người thường xuyên tập luyện thể thao thường tránh được những bệnh về tim mạch cũng như giảm được lượng mỡ thừa. Chính vì thế muốn sống lâu, mỗi tuần chúng ta phải tập thể dục ít nhất 3 lần. Tuy nhiên, một điều cần chú ý là với những người trên 50 tuổi, vận động quá mức cũng gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Vậy nên tùy vào tình hình sức khỏe của bản thân, chúng ta nên có những bài tập phù hợp.

Tránh xa rượu bia và thuốc lá

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Muốn trường thọ nên tránh xa rượu bia và thuốc lá - Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư phổi, bệnh tim mạch và nhiều loại bệnh khác. Uống rượu cũng làm gia tăng khả năng mắc các bệnh như ung thư gan, bệnh dạ dày… Chính vì vậy nếu muốn trường thọ chúng ta phải loại trừ rượu và thuốc lá ra khỏi thực đơn hàng ngày. 

 Cải thiện giấc ngủ

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Chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chúng ta - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không ngủ đủ giấc. Bạn cần phải biết rằng những người thường xuyên thiếu ngủ sẽ khiến sức đề kháng tụt giảm. Điều này khiến họ rất dễ mắc phải nhiều chứng bệnh như: tim mạch, tiểu đường, ung bướu… Muốn kéo dài tuổi thọ, mỗi đêm bạn cần ngủ từ 6 đến 8 tiếng.

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Từ khóa:   sống thọ thói quen tốt bệnh ung thư

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